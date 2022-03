Mini Basketball - nie spodziewałem się tak dobrej zabawy (recenzja gry)

Świetna zabawa nie tylko dla fanów koszykówki.





Mini Basketball – zwariowana koszykówka na smartfony

Cena: 0 zł / Zawiera relamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,99 zł-429,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Gry o tematyce sportowej od zawsze dzielą się na dwa obozy. Z jednej strony mamy odzwierciedlające realne warunki symulacje, a z drugiej czysto rozrywkowe tytuły zręcznościowe. W przypadku smartfonów szczególnie dobrze wypadają te drugie.Mini Basketball to typowo zręcznościowa gra sportowa, w której rozgrywamy szybkie mecze z innymi graczami. Wszystko w kreskówkowej i starannie wykonanej oprawie graficznej.Sterowanie nie jest przesadnie skomplikowane i sprowadza się do obsługi kierunku biegania i kilku przycisków (podanie, rzut, obrona). Nie oznacza to jednak, że jest banalnie - wygrywanie kolejnych spotkań wymaga wprawy. Zastrzeżenia można mieć jedynie do gry obronnej. Odbieranie piłki wydaje się dość przypadkowe.Do naszej dyspozycji oddano kilka trybów zabawy. Poza tradycyjnymi meczami możemy brać udział na przykład w konkursie wsadów. Nie brakuje oczywiście również elementów związanych z zarządzaniem drużyną. Wygrywamy karty z zawodnikami, ulepszamy ich zdolności itd.Mikropłatności nie są wymagane do dobrej zabawy. Oczywiście jesteśmy nimi atakowani na każdym kroku, ale nie odbiega to w zasadzie od standardów rynkowych.Mini Basketball to udana produkcja. Daje mnóstwo frajdy i nie wymaga zbyt wiele. Spotkań nie wygramy jednak przez przypadkowe uderzanie palcem w ekran.