Odblokuj ponad 7 regionów w Netflixie z Ivacy VPN. Teraz 88% taniej

Promocja na VPN.

Ivacy VPN teraz 88% taniej

Wchodzimy na stronę Ivacy VPN i wybieramy 5-letni plan Zostaniemy poproszeni o utworzenie konta na stronie. Wykonujemy kroki potrzebne do zakończenia rejestracji i wybieramy metodę płatności Kończymy proces płatności i jesteśmy gotowi by korzystać z Ivacy VPN

Jak odblokować regionalne biblioteki serwisów streamingowych z Ivacy VPN

Wykupujemy subskrypcję Ivacy VPN korzystając z 88% zniżki Pobieramy i instalujemy aplikację Ivacy VPN na urządzeniu, z którego chcemy korzystać Wybieramy kraj z listy krajów. To spowoduje, że nasz ruch sieciowy zostanie przekierowany przez serwer w wybranym kraju, zarazem maskując nasz adres IP i zapewniając nam anonimowość w sieci W tym momencie możemy już bezpiecznie surfować po sieci i cieszyć się dostępem do regionalnych bibliotek tytułów na popularnych platformach streamingowych

Subskrypcja Ivacy VPN to także dostęp do menadżera haseł

Polityka braku logów

Wysokie standardy szyfrowania (AES 256-bit)

Szeroka sieć serwerów na całym świecie

Split tunneling

Obsługa do 10 urządzeń jednocześnie

Kill Switch

Ochrona przed DDoS i atakami malware

Łatwe odblokowanie dostępu do ponad 7 regionów na Netflixie i innych platformach streamingowych

Prosty interfejs, elegancki design

Firma Ivacy VPN od zawsze popierała prawo internautów do zachowania swojej prywatności w sieci. Dlatego stworzyła Ivacy VPN - efektywne narzędzie do zachowania anonimowości i bezpieczeństwa w sieci. W tym roku użytkownicy mogą skorzystać z 88% zniżki na usługi firmy.Zniżką objęte zostały wszystkie plany w ofercie. Można teraz wykupić 5-letnią subskrypcję na VPN za jedyne $71.64 czyli ok. 304 zł. Daje nam to trochę ponad 5 złoty za miesiąc użytkowania. W pakiecie dostajemy również dostęp do menadżera haseł. Osoby, które szukają tańszego rozwiązania, mogą skorzystać z rocznego planu VPN za jedyne $47.76 (ok. 203 zł). To około 17 zł za miesiąc.Osoby, które chcą najpierw wypróbować usługę mogą zdecydować się na wykupienie VPNa na jeden miesiąc za $9.95 czyli ok. 42 zł. Dzięki usłudze Ivacy VPN użytkownicy mogą nie tylko zadbać o swoją prywatność w sieci ale również o dostęp do biblioteki tytułów z Netflixa i innych platform streamingowych z kilku różnych regionów świata.By kupić Ivacy VPN z 88% zniżką wystarczy wykonać kilka prostych kroków.Dla osób niezdecydowanych, Ivacy ma przygotowane wersje demonstracyjne swojej aplikacji. Co więcej, firma oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy w wypadku gdyby ich usługa nie przypadła nam do gustu.Warto zauważyć, że z Ivacy VPN możemy korzystać równocześnie na 10 urządzeniach. Nic więc nie stoi na przeszkodzie by udostępnić VPN-a rodzinie i przyjaciołom.By być bezpiecznym w sieci i odblokować dostęp do bibliotek tytułów z 7 różnych regionów wystarczy wykonać 4 proste kroki.Zapamiętywanie haseł do witryn internetowych potrafi być prawdziwym utrapieniem i tu z pomocą przychodzi Ivacy VPN. Wykupując subskrypcję do ich usługi otrzymujemy także dostęp do menadżera haseł dzięki któremu nie będziemy już musieli ich zapamiętywać.Teraz przyjrzymy się najważniejszym cechom Ivacy VPN.Firma podaje, że stosuje politykę braku logów . Oznacza to, że nie przechowuje ona logów nt. naszej aktywności w sieci. Zachowywane są tylko wymagane informacje takie jak dane billingowe.Szyfrowanie klasy wojskowej zapewnia wysoki poziom ochrony użytkownika w sieci. Nasze dane są bezpieczne nawet w wypadku ataku hakerskiego dzięki silnemu szyfrowaniu.Większa ilość dostępnych serwerów przekłada się na lepsze połączenie internetowe. Nawet w wypadku gdy kilka z nich ulegnie uszkodzeniu, działanie usługi VPN nie zostanie zachwiane ponieważ inne serwery nadal będą działać poprawnie. Ivacy VPN posiada ponad 5700 serwerów ulokowanych w przeszło 100 miejscach na całym świecie. To powoduje, że Ivacy VPN to świetne narzędzie streamingowe, gdyż oferuje dostęp do regionalnych bibliotek tytułów z wielu różnych krajów.Dzielone tunelowanie znane także jako split tunneling pozwala określić, które aplikacje łączą się z internetem za pomocą VPN, a które za pomocą zwykłego połączenia internetowego. Pozwala to ulepszyć prędkość połączenia, co przekłada się na lepsze wrażenia podczas strumieniowania treści lub grania online.Jak już wcześniej wspomnieliśmy, Ivacy VPN może działać na 10 urządzeniach jednocześnie.Jest to funkcja, która odcina połączenie internetowe w przypadku gdy aplikacja straci połączenie z serwerem VPN. Zapobiega to przypadkowemu wyciekowi naszych danych.Gracze są najbardziej narażeni na ataki malware oraz DDoS ze strony innych graczy. Ivacy VPN chroni graczy przed tego typami atakami i pozwala się cieszyć niezakłóconą rozgrywką online. Ivacy VPN pozwla w łatwy sposób odblokować biblioteki tytułów z różnych regionów na platformach takich jak Netflix, Hulu, Amazon Prime Video i wielu innych.Ivacy VPN maskuje prawdziwy adres IP użytkownika i zastępuje go adresem IP serwera VPN. Dzięki temu możemy wmówić witrynom internetowym, że łączymi się z nimi z innego kraju. To nie tylko pomaga zachować anonimowość w siecie, ale pozwala także na dostęp do biblioteki tytułów z róznych części świata bez konieczności opuszczenia rodzimego kraju.VPN to także bardzo przydatna narzędzie dla osób, które często podróżują. Pozwala ono na ominięcie geoblokad i kontynowanie oglądania ulubionych filmów i seriali nawet w innym kraju.Patrząc na to, jak szeroką gamę zaawansowanych funkcji oferuje ten VPN, można by dojść do wniosku że narzędzie to będzie skomplikowane w użytkowaniu. Nic bardziej mylnego - Ivacy VPN to kompaktowa aplikacja z eleganckim i łatwym w użyciu interfejsem.Aplikacja jest łatwa w instalacji, a z VPN-em połączymy się za pomocą jednego kliknięcia. Użytkownik musi jedynie pobrać i zainstalować aplikację, a następnie wybrać kraj, przez który jego ruch sieciowy będzie przechodził. Całą resztą zajmie się VPN.