Microsoft Edge 98 zadebiutował. Jedną z nowości jest Edge Bar

Edge Bar

Skoro niedawno zadebiutował Chrome 98, kwestią czasu było to, kiedy udostępniony zostanie i Edge 98. Tak się składa, że Microsoft już go wydał, wraz z licznymi poprawkami błędów i kilkoma istotnymi nowościami. Niektóre z nich całkowicie odmieniają doświadczenia płynące z korzystania z tej internetowej przeglądarki.Chyba największą zmianą wprowadzoną w Edge 98 było dodanie przez Microsoft funkcji o nazwie Edge Bar. Pasek przeglądarki Edge, bo tak brzmi jej polska nazwa, pozwala na wyszukiwanie i przeglądanie Internetu, wyświetlanie nagłówków wiadomości, sprawdzanie pogody i nie tylko bez otwierania pełnego okna przeglądarki. W zasadzie, Edge Bar to swoisty widget, który można spersonalizować i przypiąć do lewej lub prawej strony ekrany komputera.Aby aktywować Edge Bar, należy włączyć przeglądarkę Edge Chromium i upewnić się, że ta jest zaktualizowana do wersji o numerze 98. Następnie trzeba przejść do Ustawień przeglądarki i z panelu po lewej stronie wybrać zakładkę Pasek przeglądarki Edge. Dostępne w otworzonym menu opcje pozwolą Ci na otworzenie paska przeglądarki Edge, personalizację jego kanału informacyjnego, a także sprawienie, by Edge Bar otwierał się zawsze od razu po uruchomieniu komputera.