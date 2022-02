Pobierz nowy LibreOffice 7.3. Jeszcze lepsza zgodność z Microsoft Office

Poprawki w LibreOffice, to zwiększenie kompatybilności z Microsoft Office i poprawa wydajności

Pobierz darmowy kompleksowy pakiet biurowy LibreOffice 7.3 na Windowsa, Linuxa i macOS

Najpopularniejszy desktopowy darmowy pakiet biurowy dostępny na wielu wiodących desktopowych platformach (Windows, Linux, macOS) otrzymał kolejną aktualizację. LibreOffice 7.3 jeszcze bardziej poprawił swoją zgodność z Microsoft Office, a do tego otrzymał szereg pomniejszych poprawek.Oprogramowanie rozwijane przez The Document Foundation zyskało chociażby obsługę zmian śledzenia w tabelach czy przy przesuwaniu tekstu. I to w zgodności z Microsoft Office. LibreOffice 7.3 jest też wydajniejszy przy otwieraniu dużych plików dokumentów tekstowych DOCX oraz arkuszy kalkulacyjnych XLSX i XLSM. Poprawie uległa też szybkość renderowania dokumentów (szczególnie złożonych), w tym podczas korzystania z zaplecza Skia (wprowadzonego w wersji LibreOffice 7.1).Znacznie ulepszono też filtry importu i eksportu dla DOC, DOCX, XLSX czy PPTX. Pliki będą po prostu zawierały o wiele mniej błędów (np. naprawione interakcje i hiperłącza przy obrazach dla prezentacji PPTX) przy ładowaniu do formatów typowych dla Microsoft Office lub przy ich odtwarzaniu w LibreOffice 7.3. Część wybranych zmian możecie zobaczyć także na zamieszczonym powyżej filmie, który przygotował zespół LibreOffice specjalnie z okazji udostępnienia pakietu w wersji 7.3.Oprogramowanie biurowe LibreOffice wydawane przez The Document Foundation jest w pełni bezpłatne zarówno do domowego jak i firmowego użytkowania. Można je zainstalować na systemach z rodziny Microsoft Windows (także na starych odsłonach OS w wersji 32-bitowej), Apple macOS (jest też edycja dla nowych procesorów Apple) czy Linux. Stanowi bezpłatną alternatywę dla Microsoft Office. Różne edycje możecie pobrać z naszej bazy oprogramowania (odpowiednie linki poniżej).Źródło i foto: The Document Foundation