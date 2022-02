WOMBO Dream - stwórz obraz za pomocą jednego słowa (recenzja)

Aplikacja, która potrafi wciągnąć na długo.





WOMBO Dream – obrazy malowane przez AI

Cena: 0 zł / Android: 7.1 i nowsze

Wirtualni asystenci, autonomiczne pojazdy, diagnozy medyczne w oparciu o zdjęcia - różnego rodzaju zastosowania szeroko rozumianej sztucznej inteligencji to coraz częściej teraźniejszość, a nie wizje autorów science-fiction. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby AI wykorzystać również do celów rozrywkowych.WOMBO Dream to aplikacja, która sprawi, że poczujemy się niczym najwięksi malarze. Zamiast pędzla wystarczy nam pomysł - resztę wykona sztuczna inteligencja.Wpisujemy słowo kluczowe (lub kilka) i wybieramy jeden z gotowych stylów (barokowy, pastele, fantasy itp.). Po zatwierdzeniu czekamy na wykonanie dzieła. Zajmuje to kilkanaście sekund, a w międzyczasie możemy na ekranie podziwiać proces "malowania". Gotowe dzieło zapisujemy na urządzeniu lub dzielimy się z innymi.Trzeba przyznać, że rezultaty robią wrażenie. Obrazy mają nieco abstrakcyjny charakter, ale bez trudu odnajdziemy na nich podany przez nas temat. Aplikacja radzi sobie całkiem przyzwoicie również z hasłami wpisywanymi po polsku.Nasze projekty możemy zamówić w formie plakatu lub obrazu na stronie twórców aplikacji (ceny zaczynają się od kilkudziesięciu dolarów).WOMBO Dream to wciągająca aplikacja, która jest świetną okazją do zainteresowania się tematem sztucznej inteligencji. A jest to temat, od którego nie uciekniemy.