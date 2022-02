Microsoft planuje udostępnić w Windows 11 kolejne eksperymentalne funkcje

Na pierwszy ogień idą kanały Dev i Beta.

„Dostarczymy aktualizacje funkcji i doświadczeń w kanałach Dev i Beta za pośrednictwem pakietów Feature, Web i Online, oprócz tego, że wciąż będziemy udostępniać standardowe kompilacje systemu.”

Windows Insider z nowymi funkcjami wdrożonymi w nowy sposób

Panel Widżety w Windows 11 może otrzymać nowe widżety za pośrednictwem pakietów Windows Experience Packs, | Źródło: mat. własne

Amazon Appstore w Microsoft Store. Podgląd z kanału Beta Windows 11.| Źródło: Microsoft

Windows 11 – jak zainstalować?

Od dwóch lat Microsoft testuje nowy sposób wdrażania do swoich systemów kolejnych funkcji, sposób, który wyklucza konieczność publikowania nowej wersji całego systemu. Ten sposób polega na udostępnianiu specjalnych pakietów znanych pod nazwą Windows Experience Packs. Teraz Windows Experience Packs w końcu wchodzą w użycie i możliwe że zainstalowałeś już dwa z nich – Windows Feature oraz Web Experience Pack.Dotychczas pakiety Windows Experience Packs były wykorzystywane do wdrażania drobnych ulepszeń i poprawek błędów – w Eksploratorze plików, Narzędziu wycinanie i innych obszarach Windows 11. Teraz Microsoft poinformował jednak, że kanały programu Insider wkrótce zyskają dzięki takim pakietom dostęp do nowych funkcji eksperymentalnych., poinformował Microsoft.Wielu użytkowników Windows 11 testujących system w kanale Beta lub Dev zauważyło, iż posiada on funkcje, które zostały umyślnie przez Microsoft wyłączone lub ukryte. To właśnie niektóre z nich niebawem będą włączane za pośrednictwem Windows Experience Packs. Proces ten ma odbywać się jednak etapami.No właśnie, jakie funkcje Microsoft chce w testowych wydaniach Windows 11 aktywować? Na przykład, za pośrednictwem pakietu Web firma może poszerzyć możliwości funkcji Widżety, a za pośrednictwem pakietu Feature wprowadzić zmiany w aplikacji Ustawienia. Szczegóły na ten temat poznamy zapewne prędzej czy później.Rzecz jasna, nie ma gwarancji, że jakiekolwiek funkcje, które zostaną włączone z pomocą Windows Experience Packs w kanale Dev, z czasem zadebiutują w kanale Beta, a potem w kanale wersji zapoznawczej, by w końcu pojawić się w stabilnym wydaniu systemu. Istnieje jednak duża szansa, że tak się stanie.Warto wspomnieć, że już w tym miesiącu Microsoft zamierza udostępnić użytkownikom stabilnego wydania Windows 11 przeróżne ulepszenia systemu, w tym ulepszenia paska zadań, a także możliwość obsługi aplikacji przeznaczonych na urządzenia z systemem Android za pośrednictwem usługi Amazon Appstore. Kto wie, być może i one zostaną wdrożone z pomocą pakietów Windows Experience Packs.Mimo implementacji rozwiązania Windows Experience Packs nie ma wątpliwości, że Microsoft wciąż pragnie wprowadzać do swojego najnowszego systemu wiele nowości także za pośrednictwem dużych aktualizacji poprawiających jego funkcjonalność. Windows 11 ma otrzymać pierwszą taką aktualizację tego lata. Jej nazwa kodowa to Sun Valley 2 Nie korzystasz jeszcze z Windows 11? Jeżeli posiadasz system Windows 10, możesz dokonać bezpłatnej aktualizacji. Istnieje szansa, że Microsoft pozwala Ci już tego dokonać za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli tak nie jest, skorzystaj z asystenta aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności przeprowadź czystą instalację systemu, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Istotne jest, (a w niektórych przypadkach nawet wymagane przez Microsoft) abyś przed instalacją Windows 11 na komputerze sprawdził, czy ten spełnia wymagania systemu. Pozwoli Ci na to aplikacja PC Health Check . Microsoft ostrzega, by nie wymuszać instalacji na niewspieranych konfiguracjach sprzętowych ze względu na potencjalne błędy.Źródło: Microsoft / fot. tyt. mat. własne