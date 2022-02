Przeglądarkowe rozszerzenie sprawia, że Google Chrome zużywa mniej RAMu

Przydatne narzędzie.

Odpowiedź na największą wadę Chrome

Pomysł bazujący na rozwiązaniu z Edge’a

Nie bez powodu Google Chrome jest niezwykle popularną przeglądarką. Ta przyciągnęła do siebie wielu użytkowników między innymi ze względu na integrację z innymi usługami Google oraz schludny design. Niemniej, każdy kto kiedykolwiek z niej korzystał wie, jak bardzo zasobożerny jest to program, zwłaszcza w kwestii pamięci RAM.Jak donosi ZDNet, w Chrome Web Store jest jednak dostępne darmowe rozszerzenie, które potrafi znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie Google Chrome na pamięć RAM. To rozszerzenie to Auto Tab Discard.Chrome to przeglądarka, która stawia na szybkość. W końcu, to że przeglądarka zużywa dużo RAMu zauważy nie każdy, ale już każdy zauważyłby, gdyby ta nie działała wydajnie – gdyby przełączanie się między jej kartami było wolniejsze. Dlatego też Chrome wykorzystuje pamięć RAM, aby przełączanie się między kartami było tak płynne, jak tylko to możliwe.Jeśli zauważasz, że Twojemu komputerowi doskwiera niedobór pamięci RAM, a nie zależy Ci aż tak bardzo na sprawnym przełączaniu się między kartami przeglądarki, rozszerzenie Auto Tab Discard jest rozwiązaniem dla Ciebie. To przełącza nieużywane karty Chrome w stan zawieszenia, co może potencjalnie spowolnić dostęp do nich, ale jednocześnie zwalnia sporo pamięci RAM.W towarzystwie rozszerzenia szybkość ładowania się kart będzie bardziej zależeć od jakości Twojego połączenia z Internetem. Niemniej, Auto Tab Discard pozwala na przypinanie dowolnych kart, tak aby te nie przechodziły we wspomniany stan zawieszenia. Z pewnością warto z tej funkcji korzystać w przypadku kart używanych często.Auto Tab Discard działa na zasadzie podobnej do taktyki wykorzystywanej w celu oszczędzania pamięci RAM przez Edge Chromium. Dzięki niej przeglądarka ta zużywa o 27 procent pamięci RAM mniej. Co ciekawe, ta sama funkcja miała zostać zaimplementowana w Chrome, a na chwilę nawet była. Google szybko ją jednak wyłączyło, gdy zauważyło, że zwiększa zużycie zasobów procesora. Warto jednak zaznaczyć, że dotychczas nie zauważono podobnego efektu w przypadku rozszerzenia Auto Tab Discard.Rzecz jasna, rozszerzenie Auto Tab Discard pobierzesz z naszej bazy z oprogramowaniem. Warto wspomnieć, że jest ono dostępne także w przeglądarkach Mozilla Firefox, Microsoft Edge oraz Opera. We wszystkich wydaniach jest bardzo wysoko oceniane i cieszy się sporą popularnością.Auto Tab Discard – pobierz Źródło: ZDNet / fot. tyt. Canva