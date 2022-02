Facebook i Snapchat są zgodni: przyszłość social media należy do TikToka

Trudno nazwać to zaskoczeniem.

TikTok wyznacza trendy i nikt nie ma co do tego wątpliwości

Snapchat zyskuje, ale wciąż musi podążać za trendami | Źródło: Snap Inc.

Jest to kontynuacja trendu, który obserwowaliśmy przez cały czas trwania pandemii, a postowanie i oglądanie historii znajomych na dziennego aktywnego użytkownika nie wróciło do poziomów sprzed pandemii. Podczas gdy mamy nadzieję, że nasza społeczność z czasem powróci do zachowań typu friends story, które obserwowaliśmy przed pandemią, skupiamy się na wprowadzaniu innowacji w naszej ofercie treści, aby lepiej służyć naszej społeczności.

Przedstawiciele Meta (wcześniej Facebook) oraz platformy Snapchat przyznali, że dostrzegli sporą zmianę w sposobie konsumpcji treści przez użytkowników. Powodem takiego stanu rzeczy ma być rosnąca popularność aplikacji TikTok, która ma coraz większy wpływ na trendy panujące w internecie.Publikacja kwartalnych wyników finansowych przez firmy to nie tylko okazja do zerknięcia na osiągane przez nich rezultaty. Zazwyczaj mamy też do czynienia z przedstawieniem planów na nadchodzące miesiące oraz zaprezentowaniem różnego rodzaju przemyśleń przez m.in. dyrektorów generalnych. Nie inaczej jest w przypadku zakończonego niedawno czwartego kwartału 2021 roku.W przypadku firmymamy do czynienia z dosyć historycznym okresem, gdyż. Zainteresowanie samą platformą Snapchat również wydaje się ogromne, co w Europie nie jest aż tak oczywiste (złoty okres usługi dawno u nas przeminął). Jest to o tyle istotne, że to przecież Snapchat zapoczątkował format Stories – potem pomysł zapożyczył Instagram.Publikowanie treści w orientacji pionowej stało się na tyle popularne, że teraz raczej nie wyobrażamy sobie innego widoku. Do tego dochodzi opcja niekończącego się przeglądania nowych postów. Gdy do tego magicznego kociołka dodamy krótkie filmy dobierane przez potężny algorytm na podstawie naszych zainteresowań, to. Platforma zaczęła wyznaczać trendy i raczej trudno sobie na ten moment wyobrazić, że użytkownicy się tą aplikacją znudzą.Zainteresowanie tego typu formatem treści oraz sposobem ich konsumpcji dostrzegłJak możemy wyczytać w jego oświadczeniu opublikowanym w ramach kwartalnych wyników finansowych:Mamy tu więc do czynienia z wyrażeniem pewnych obaw co do. Nic dziwnego – Snapchat bazuje właśnie na tego rodzaju zdjęciach i filmach. Dlatego też nie dziwi skręcenie w stronie czegoś na podobieństwo TikToka i sekcji Odkrywaj. Na razie jednak plany rozwoju platformy nie są do końca znane – wiadomo jednak, że deweloperzy muszą przystosować się do zmiany trendów.Podobne wnioski wysnuł, do której należy Facebook. Zdefiniował on TikToka jako dosyć spore zagrożenie. To również jest niezbyt zaskakujące – platforma Facebook po raz pierwszy w historii dostrzegła spadek aktywnych użytkowników. Jak komentuje sprawę CEO:Snapchata od Facebooka odróżnia jednak fakt, że ta pierwsza usługa dynamicznie zyskuje na popularności, a. Podjęcie kroków w celu „ratowania” social media nie jest wcale aż takie proste. Trendy w internecie często powstają w sposób losowy i wstrzelenie się w nie jest jak strzał na loterii. Idealnym przykładem jest implementacja Stories przez Instagrama. Adam Mosseri, szef aplikacji, niejednokrotnie wspominał, iż bez tego formatu trudno byłoby sobie wyobrazić jej przyszłość.Czy więc TikTok zupełnie zdominuje rynek platform społecznościowych. To jest w stanie przewidzieć tylko upływający czas.Źródło: The Verge , wł. / Foto. pixabay.com (@antonbe)