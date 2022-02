To koniec Firefox Reality. Mozilla zamyka przeglądarkę

Dlaczego?



Mozilla ogłosiła, że po niemalże czterech latach zamyka przeglądarkę Firefox Reality. Powody tej decyzji nie zostały podane, lecz firma nie planuje organizować pogrzebu swojej technologii. Kod źródłowy usługi przejdzie w ręce innych programistów, którzy stworzą nową przeglądarkę „szanującą prywatność użytkowników”.



Firefox Reality zostanie zamknięte za kilka tygodni

Przeglądarki internetowe to nie tylko domena urządzeń mobilnych oraz komputerów osobistych. Ich obecność jest równie istotna w przypadku gogli wirtualnej rzeczywistości, które powoli stają się coraz popularniejszym rodzajem urządzeń na rynku. Wygląda jednak na to, że popularność niektórych usług niekoniecznie spełnia oczekiwania odpowiedzialnych za nie deweloperów. Przynajmniej takie nasuwają się myśli po kroku wykonanym przez firmę Mozilla.



Cztery lata temu swoją premierę miała Firefox Reality – przeglądarka dla rzeczywistości mieszanej. Przez ten czas badano podejście konsumentów do surfowania po sieci oraz regularnie wdrażano nowości mające na celu polepszyć ogólny komfort użytkowania. Właśnie dowiedzieliśmy się, że swego rodzaju eksperyment się zakończył i Mozilla nie jest już dłużej zainteresowania rozwojem tytułowej usługi.