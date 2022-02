Wiadomości Google z odświeżonym interfejsem i integracją ze Zdjęciami

Nadchodzą nowości.

Wiadomości Google przejdą kilka zmian

Źródło: 9to5google

Google testuje ostatnio sporo nowości w aplikacji Wiadomości. Wszystko wskazuje na to, iż już wkrótce usługa wzbogaci się o zupełnie przeprojektowany sposób nawigacji po poszczególnych sekcjach. Te zostaną ukryte w specjalnym menu nawigacyjnym wysuwanym z lewej strony ekranu. Dodatkowo wielkimi krokami zbliża się integracją z platformą Zdjęcia.Kilka minionych tygodni upłynęło pod znakiem bombardowania użytkowników informacjami o nowościach w usługach od Google. Informowaliśmy Was chociażby niedawno o odświeżeniu interfejsu klienta pocztowego Gmail czy zmienionym widoku odtwarzanie w trybie pełnoekranowym na YouTube . Do tego wszystkiego doszła wieść o obsłudze reakcji z iMessage przez Wiadomości.Teraz przyszedł czas na kolejne informacje o tej aplikacji. Przeszła ona dosyć sporą reformę w październiku ubiegłego roku, kiedy to zyskała wzornictwo Material You. Wygląda na to, że to nie koniec zmian.usługi pokroju „Oznaczone gwiazdką”, „Zarchiwizowane” czy „Spam i zablokowane”.Poza tym z poziomu tej sekcji można oznaczyć wszystkie wiadomości jako przeczytane. Jest to dosyć zaskakująca nowość, ponieważ. Trudno więc logicznie wytłumaczyć nagłą zmianę podejścia do projektowania interfejsów użytkownika. Część aplikacji jednak wciąż posiada szuflady nawigacyjne – np. Gmail czy Google Keep.To jednak nie wszystko. Pod koniec 2021 roku rozpoczęły się. Funkcjonalność miałaby zastąpić niskiej jakości MMS-y odnośnikami do plików znajdujących się w chmurze. Przy wyborze treści do wysłania pojawi się nowa opcja z informacją o rozmiarze danego zdjęcia/filmu.Wtedy też użytkownikowi zostanie link do danego pliku, dzięki czemu będzie mógł go zobaczyć w wyższej jakości. Na razie jednak wszystkie wyżej opisane funkcje znajdują się we wczesnej fazie rozwoju i nie są dostępne dla użytkowników. Wszystko jednak wskazuje, że Google nie planuje rezygnować z planów ich późniejszej implementacji. Należy więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: 9to5google / Foto. Google