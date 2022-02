Google One VPN w kolejnych krajach oraz na iOS

VPN od Google zwiększa zasięg.

VPN od Google w kolejnych państwach

VPN w ramach Google One ostatnio zwiększał swój zasięg w sierpniu ubiegłego roku . Wtedy to na liście nowych lokalizacji znalazły się Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Meksyk, Hiszpania i Wielka Brytania. Obecna w Stanach Zjednoczonych od jesieni 2020 roku usługa ponownie rozszerza obszar działania oraz debiutuje na urządzeniach z iOS. Niestety, firma z Mountain View po raz kolejny pominęła Polskę.Google One VPN od teraz działa także w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Islandii, Irlandii, Holandii, Norwegii, Szwecji i Szwajcarii, a kolejne kraje mają już wkróce do nich dołączyć. Liczymy na Polskę.Oprócz udostępnienia Google One VPN w kolejnych krajach oraz dla użytkowników iOS i iPadOS, Google dodało do usługi kilka funkcji. Nowe funkcje obejmują funkcję Save Disconnect, która zapewnia, że użytkownik korzysta z Internetu tylko wtedy, gdy VPN działa, App Bypass, która umożliwia określonym aplikacjom łączenie się z siecią bez korzystania z VPN oraz funkcję Snooze do tymczasowego wyłączania VPN.Podobnie jak wcześniej, usługa VPN Google One jest dostępna w cenie dla subskrybentów planu Premium 2 TB (46,99 zł miesięcznie) lub Premium 5 TB (117,99 zł miesięcznie) i wyższych. Użytkownicy mogą również udostępniać przestrzeń i VPN maksymalnie pięciu członkom rodziny.