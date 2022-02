Darmowe VOD od Opera wystartowało. To Loomi.tv

Warto je sprawdzić.

Darmowa platforma VOD od Opera wystartowała w swojej pełnej wersji. Mowa o Loomi.tv, której beta testy trwały w Polsce od grudnia. Loomi to naprawdę nietuzinkowe podejście do filmów na żądanie, które da się tutaj oglądać także wspólnie ze znajomymi, komentując je na bieżąco. Na tę chwilę w ofercie jest 669 produkcji, ale liczba ta zwiększy się jeszcze w lutym.Firma Opera udostępniła po krótkim okresie testów swój darmowy serwis VOD, pozwalający oglądać filmy, również z komentarzami autorstwa znanych influencerów, dziennikarzy i krytyków. Loomi.tv to także interaktywne quizy oraz możliwość wspólnego oglądania hitów kinowych z poziomu przeglądarki. W serwisie nie brakuje recenzji i komentarzy innych użytkowników. Opera reklamuje z resztą swój VOD jako VOD z elementami społecznościowymi, którego do tej pory brakowało w sieci.

Z Loomi.tv skorzystasz w przeglądarce internetowej Opera

Źródło: OperaJeszcze na luty tego roku zaplanowano publikację filmów z 2021 roku, takich jak: "Ostatni pojedynek" w reżyserii Ridleya Scotta z Benem Affleckiem i Mattem Damonem w rolach głównych, "Pogromcy Duchów: Dziedzictwo", czwartego filmu z serii Ghostbusters oraz "Venom 2: Carnage" z Tomem Hardym.Użytkownicy Loomi.tv mogą wypożyczać filmy premium po zalogowaniu do usługi. Cena wypożyczenia filmów premium waha się od 6,99 do 14,99 złotych.Loomi.tv jest dostępne nie tylko w postaci strony internetowej , ale też zintegrowane z przeglądarką Opera w wersjach na komputery stacjonarne z systemami Windows, macOS i Linux. Osoby mające już konto Opera mogą go używać do zalogowania się do Loomi.Źródło: Opera