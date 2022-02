Jak zmniejszyć zużycie RAM w Windows 11? Prosty trik

Może Ci się przydać.

Wada usług zintegrowanych z Windows 11

Nie jest tajemnicą, że aplikacje działające na komputerze w tle zużywają zasoby. W większości mowa jednak o aplikacjach, które użytkownik samodzielnie instaluje. W przypadku wielu z nich użytkownik chce, by te uruchamiały się już przy starcie systemu, gdyż są dla niego istotne i często z nich korzysta. Niemniej, Windows 11 posiada jednak kilka preinstalowanych usług, które zużywają zasoby komputera niezależnie od tego, czy ktokolwiek z nich korzysta, czy też nie.Michael Niehaus, były pracownik Microsoftu, który po godzinach pracy prowadzi w sieci własny blog, zwrócił na jego łamach uwagę na niektóre z takich usług. Dokładniej mówiąc, poruszył on temat zasobów zużywanych w tle przez Widżety oraz program Microsoft Teams.Jeżeli używasz Windows 11, zapewne wiesz, że zarówno Widżety, jak i Microsoft Teams posiadają własne ikony na pasku zadań. Widżety to specjalne menu, które pozwala uzyskać dostęp do informacji pogodowych, wiadomości ze świata i nie tylko, zaś ikona Teams (Rozmowy) umożliwia błyskawiczne rozpoczęcie spotkania czy rozmowy tekstowej z wybranym kontaktem. Wygląda na to, że dobrym pomysłem może być wyłączenie przynajmniej jednej z ikon, jeżeli zależy Ci na oszczędzaniu zasobów, a w szczególności pamięci RAM.Michael Niehaus dostrzegł, że zarówno Widżety, jak i Microsoft Teams uruchamiają w tle procesy WebView2. WebView2 to nowy, kontrolowany przez Edge komponent niezbędny wielu programom do obsługi pewnych funkcji. W przypadku Widżetów procesy te uruchamiają się dopiero po kliknięciu na ikonę usługi i w trakcie korzystania z niej. Z kolei ikona Microsoft Teams potrafi wykorzystywać zasoby komputera, nawet jeśli nie korzystasz z programu. Raz na jakiś czas uruchamia ona w tle nawet do dziewięciu procesów.