Nareszcie Wiadomości Google pokażą reakcje z iMessage

Dobra zmiana.

Źródło: Twitter / Matt McKenna



iMessage na Androida straci sens?

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się doniesienia o rzekomych planach Apple, które miały uwzględniać udostępnienie aplikacji iMessage dla Androida. Ostatecznie jednak zrezygnowano z tego kroku, a powodem miała być utrata ekskluzywności, która skutkowałaby rozproszeniem klienteli. W obecnej sytuacji, jest jeszcze grupa osób, które mogą zdecydować się na smartfony Apple właśnie ze względu na obecność wspomnianego komunikatora, bo na przykład używa go większość rodziny lub znajomych.



Jeśli jednak rozwój



Źródło:



Jakiś czas temu w sieci pojawiły się doniesienia o rzekomych planach Apple, które miały uwzględniać udostępnienie aplikacji iMessage dla Androida. Ostatecznie jednak zrezygnowano z tego kroku, a powodem miała być utrata ekskluzywności, która skutkowałaby rozproszeniem klienteli. W obecnej sytuacji, jest jeszcze grupa osób, które mogą zdecydować się na smartfony Apple właśnie ze względu na obecność wspomnianego komunikatora, bo na przykład używa go większość rodziny lub znajomych.Jeśli jednak rozwój Wiadomości Google będzie utrzymywał tempo z ostatnich miesięcy, a integracja z iMessage będzie się pogłębiać, może okazać się, że aplikacja Apple nie będzie do niczego potrzebna na sprzętach z Androidem. Taki też zapewne jest cel inżynierów z Google.Źródło: Droidlife / fot. tyt. Apple

Aplikacja iMessage jest uznawana za jedną z najmocniejszych stron systemu iOS. Natywny komunikator iPhone’ów i iPadów to narzędzie nieporównywalnie bardziej użyteczne od Wiadomości Google, mimo, że Androidowy odpowiednik zrobił w ostatnim czasie olbrzymi postęp. Póki co, z jej zalet mogą korzystać tylko użytkownicy iOS - większość urozmaiceń w postaci reakcji na wiadomości i emoji, jest wyświetlana tylko w konwersacjach pomiędzy nimi. Jak jednak odkryli autorzy serwisu Droidlife, ta bariera może zostać przełamana już w następnej wersji apki od Google, która ma poprawnie wyświetlać reakcje na wiadomości wysłane z iPhone’a czy iPada.Dotychczas, zamiast reakcji w postaci emoji, użytkownik Androida dostawał wiadomość tekstową informującą o tym, że rozmówca “polubił” lub “nie polubił” tego, co napisaliśmy. W najnowszej wersji beta Wiadomości Google odnaleziono specjalny przełącznik, który pozwala na aktywowanie reakcji z iPhone’a. Gdy je włączymy, aplikacja zamienia emoji z iMessage na te znane z Androida, co nie tylko wygląda lepiej, ale też pozwala szybciej odczytać intencje dyskutanta.