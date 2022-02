YouTube na Androida z odświeżonym widokiem odtwarzania w trybie pełnoekranowym

Ważne zmiany.

YouTube usprawnia tryb pełnoekranowy na Androidzie

Źródło: wł.

Źródło: wł.

YouTube w wersji na Androida doczekał się nowego widoku dla ekranu odtwarzania w trybie pełnoekranowym. Użytkownicy są teraz w stanie wykonać z jego poziomu dużo więcej akcji niż poprzednio. Interfejs testowany był od kilku miesięcy – dopiero teraz pojawił się u wszystkich internautów.Google lubi przeprojektowywać swoje aplikacje. Wyjątkiem od tej reguły nie jest YouTube – interfejs platformy regularnie ulega mniejszym lub większym zmianom i jako użytkownicy nie mamy na to wpływu. Zawsze więc pozostaje mieć nadzieję, że pomysły koncernu okażą się przydatne i chociaż w pewnym stopniu przemyślane. Czy do takich można zaliczyć ten tytułowy?O planach wprowadzenia świeżości dla trybu pełnoekranowego w aplikacji YouTube na Androida mówiło się od dłuższego czasu. Na początku dostęp do nowości miała wyłącznie garstka konsumentów. Na jej publiczny debiut musieliśmy poczekać, lecz w końcu zawitała – także do Polski. Podstawową różnicą jestPozwalają one na zostawienie łapki w górę lub w dół, otworzenie sekcji komentarzy w prawym pasku bocznym, zapisanie materiału do listy „Do obejrzenia” oraz udostępnienie filmu. Po drugiej stronie ekranu widnieje z koleizawierający podgląd miniatur proponowanych klipów. Odświeżony widok możecie zobaczyć na powyższym zrzucie ekranu.Poza tym niecopodczas oglądania jakichkolwiek treści. Kliknięcie strzałki koło tytułu filmu otwiera również przejrzysty podgląd jego statystyk – ten element był już dostępny u większości osób od kilku miesięcy.To w sumie tyle. Nie da się ukryć, że oglądanie materiałów w trybie pełnoekranowym będzie teraz o wiele przyjemniejszą czynnością – zwłaszcza jeśli zachce nam się przeczytać komentarze, skopiować link czy zostawić łapkę w górę. Koniecznie sprawdźcie dostępność nowości na swoich smartfonach. Jeśli jeszcze jej nie widzicie, to warto uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości. Na razie nie wiadomo nic o podobnej zmianie na iOS.Źródło: 9to5google , wł.