Najnowszy sterownik dla kart NVIDIA GeForce Game Ready 511.65

Nowy sterownik graficzny dla kart NVIDIA GeForce

Gdzie pobrać nowe sterowniki NVIDIA?

Premiera Dying Light 2 Stay Human, naprawdę długo wyczekiwanej i wielokrotnie odsuwanej w czasie produkcji polskiego studia Techland, już 4 lutego. To może oznaczać tylko jedno. W sieci ukazał się właśnie najnowszy sterownik GeForce Game Ready 511.65. Wprowadza on nie tylko wsparcie dla nowego dzieła, ale też laptopów z kartami GeForce RTX 3080 Ti oraz 3070 Ti Dying Light 2 w wersji pecetowej wykorzystuje technikę NVIDIA DLSS oraz śledzenie promieni w czasie rzeczywistym (ray tracing) dla realistycznych odbić światła, cieni oraz globalnej iluminacji. Docenią to zwłaszcza użytkownicy kart GeForce RTX, choć na nieco mniejszą wydajność mogą liczyć również posiadacze nowszych i wydajniejszych układów AMD.Sterownik GeForce Game Ready 511.65 zawiera też optymalizacje dla Sifu, gry studia Sloclap, która zadebiutuje 8 lutego w Epic Games Store.Warto wiedzieć, że sterownik o numerze 511.65 wspiera nowe modele laptopów z kartami graficznymi GeForce RTX serii 30, w tym najnowszymi GeForce RTX 3080 Ti oraz RTX 3070 Ti i techniki Max-Q 4. generacji.Najnowszy sterownik graficzny NVIDIA pobierzesz za pośrednictwem użytecznej aplikacji GeForce Experience, dostępnej w naszej bazie oprogramowania. Oczywiście możesz pobrać sam sterownik graficzny - znajdziesz go w naszym repozytorium plików. Stosowne odnośniki widnieją poniżej.Źródło: NVIDIA