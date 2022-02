Chrome 98 już jest. Wprowadza kilka istotnych zmian

O jakich zmianach mowa?

Flaga aktywująca przewodnik po ustawieniach prywatności w Google Chrome. | Źródło: mat. własne

Przewodnik po ustawieniach prywatności w Google Chrome. | Źródło: mat. własne

Ładniejsze Emoji

Emoji w dotychczasowym formacie oraz w nowym formacie COLRv1. | Źródło: Google

Inne nowości Chrome 98

Nowe narzędzie do wykonywania zrzutów ekranu w Google Chrome. | Źródło: mat. własne

Jeżeli włączysz wspomnianą flagę, po przejściu do Ustawień Chrome i zakładki Prywatność i Bezpieczeństwo ujrzysz opcję o nazwie Sprawdzanie prywatności. Kliknij w baner z napisem moje ustawienia, a zostaniesz po kolei przeprowadzony związane z prywatnością i bezpieczeństwem ustawienia przeglądarki. Na każdym kroku będziesz informowany, co zyskasz, aktywując dane ustawienie.Chrome 98 to też odświeżone, prezentujące się lepiej emoji. Za ich poprawiony wygląd odpowiada nowy format czcionek o nazwie COLRv1. Google zaprojektowało format COLRv1, by ten wspierał bardziej zaawansowane „definicje glifów” (w typografii glif to kształt przedstawiający w określonym kroju pisma konkretny grafem lub symbol), takie jak gradienty i przejścia. Potrafi on nawet ponownie wykorzystywać istniejące kontury w przypadku wielu różnych emoji.Co istotne, emoji w nowym formacie prezentują się lepiej szczególnie w większym rozmiarze, co oznacza, że będą wyglądać lepiej na stronach internetowych wykorzystujących stosunkowo duże rozmiary czcionek. Co więcej, emoji bazujące na COLRv1 są mniej zasobożerne.Rzecz jasna, w Chrome 98 nie zabrakło różnych, licznych poprawek błędów, w tym tych związanych z bezpieczeństwem. Nie mogę nie wspomnieć poza tym o nowym wbudowanym w przeglądarkę narzędziu do wykonywania zrzutów ekranu. Na razie to jednak także jest ukryte za flagą, flagą o nazwie Desktop Screenshots (#sharing-desktop-screenshots). Jej aktywacja spowoduje, że narzędzie do wykonywania zrzutów ekranu pojawi w opcjach udostępniania z poziomu omniboksu.Chrome 98 pobierzesz rzecz jasna za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem. Premiera kolejnego stabilnego wydania przeglądarki –– planowana jest na 1 marca bieżącego roku.Źródło: mat. własny, fot. tyt. Canva