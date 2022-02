Aktualizacja Windows 11 przyspiesza komputery. Trzeba ją zainstalować ręcznie

Oto Windows 11 KB5008353.

Problem z dyskami w Windows 11 wyeliminowany?

Ach, gdyby Windows 11 przyspieszał absolutnie za każdym razem, kiedy Microsoft to obiecuje... Mniej więcej w połowie grudnia wydano aktualizację Windows 11 KB5008215 , która miała przyspieszyć działanie systemu zwłaszcza na mniej wydajnych komputerach. Eliminowała ona rzekomo błąd prowadzący w wielu przypadkach do spadku wydajności oprogramowania za sprawą obniżenia parametrów zapisu lub odczytu nośników danych. Niestety, nie była remedium na zmartwienia wszystkich użytkowników OS-u. Firma z Redmond przygotowała kolejną poprawkę, która ma być skuteczniejsza.Pomimo wdrożenia aktualizacji zabezpieczeń ze stycznia 2022 roku, w systemie Windows 11 nadal występuje problem polegający na tym, że niektóre komputery mogą działać wolniej. Usterka dotyczy dysków HDD i SSD, które według raportów działają nawet o ok. 50% wolniej, niż powinny. Błąd zgłoszony po raz pierwszy w lipcu 2021 roku nie został skutecznie wyeliminowany dedykowanym patchem z grudnia 2021 roku. Tym razem ma zniknąć na zawsze za sprawą opcjonalnej aktualizacji. Aby ją zainstalować, odwiedź Windows Update i kliknij przycisk instalacji.łatka Windows 11 KB5008353 wprowadza kilka istotnych poprawek, a także raz na zawsze rozwiązuje krytyczny problem z nośnikami SSD/HDD. Problem z wydajnością, który pojawiał się w systemie operacyjnym od prawie ośmiu miesięcy, został naprawiony - potwierdzają to liczne doniesienia internautów w Centrum Opinii. Spadki wydajności pracy dysków nie występują, przez co Windows 11 sprawia wrażenie sprawniej działającego. Jeśli zaktualizowałeś niedawno system do Windows 11, zainstalowanie opcjonalnej aktualizacji może ostatecznie rozwiązać irytujący problem spowolnionych animacji.Windows 11 KB5008353 przy okazji eliminuje błędy, które mogły wpłynąć na wydajność Eksploratora plików oraz działanie paska zadań.Źródło: Microsoft