Jeśli używasz tej przeglądarki WWW, stracisz dostęp do konta w PKO BP

Wciąż używasz Internet Explorera? Zmień przeglądarkę, nie tylko ze względu na bank PKO BP

Większość Internautów korzysta obecnie z przeglądarki internetowej Google Chrome. Nie można zapominać też o udziałach takich programów jak Firefox, Edge, Opera, Safari czy kilku nieco mniej popularnych, ale wciąż mających swoich fanów. Internet Explorer na tym tle wygląda blado. Microsoft już go nie zamierza dalej wspierać, a jego udziały są mizerne. Mimo wszystko skala robi swoje i wciąż tysiące ludzi używa tego przestarzałego oprogramowania do przeglądania stron internetowych.Według serwisu statcounter, w Polsce udziały Internet Explorera w styczniu 2022 roku wynosiły 0,34 proc. na desktopach. W połowie 2021 roku bank PKO BP miał około 11 milionów klientów. W takim razie można oszacować, że problem dotyczy mniej więcej 40 tysięcy klientów. To liczba porównywalna z mieszkańcami średniego miasta w naszym kraju. Całkiem spora biorąc pod uwagę przestarzałość i małą popularność dogorywającej przeglądarki internetowej Microsoftu.