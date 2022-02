Obiektyw Google pojawi się w desktopowej wyszukiwarce

Trwają testy.

Obiektyw Google zagości w desktopowej wyszukiwarce

Źródło: 9to5google

Google rozpoczęło testy integracji usługi Obiektyw ze swoją desktopową wyszukiwarką. Niektórzy użytkownicy zaczęli dostrzegać zupełnie nową ikonę na pasku wyszukiwania, która różni się od dotychczasowej grafiki szarego aparatu. Funkcja nie jest jednak jeszcze powszechnie rozpowszechniona. Obiektyw Google to bez wątpienia jedna z najciekawszych aplikacji od giganta z Moutain View. Za jej pomocą można wykonać naprawdę mnóstwo akcji. Mowa tu o m.in. przetłumaczeniu menu w restauracji czy zidentyfikowania dowolnego przedmiotu za pomocą wykorzystania aparatu. Wszystko to oczywiście przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji i zaawansowanych algorytmów.Pełnię możliwości Obiektywu można wykorzystać wyłącznie na urządzeniach mobilnych, ale Google regularnie wprowadza część jego funkcji także na desktopy. W przeglądarce Chrome można wybrać „Obiektyw Google” z poziomu menu kontekstowego wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dowolny obraz. Co jednak z użytkownikami innych programów tego typu?Wygląda na to, że już wkrótce Obiektyw pojawi się w desktopowej wersji wyszukiwarki od koncernu. Część internautów zauważyła bowiem. Narzędzie wykorzystuje najnowszą wersję grafiki, co nie jest w tym przypadku aż tak standardowym posunięciem.Co jednak najważniejsze – opcja widnieje nie tylko w sekcji Grafika. Zobaczymy ją również. Dzięki temu będzie ona widoczna dla o wiele pokaźniejszej grupy użytkowników. Oczywiście nie trzeba chyba dodawać, iż Obiektyw zastąpi dotychczasowe „wyszukiwanie obrazów”. Będzie on o tyle lepszy od istniejącej do tej pory funkcji, że wyświetli nie tylko podobne grafiki, ale także wskaże ich pochodzenie oraz ewentualną definicję – czyli jak mobilny odpowiednik.Prowadzone są obecnie jej zewnętrzne testy i tak naprawdę trudno przewidzieć, kiedy ujrzą ją wszyscy użytkownicy. Należy więc uzbroić się w cierpliwość i regularnie sprawdzać dostępność funkcjonalności.Źródło: 9to5google