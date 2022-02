Tak może wyglądać nowe wydanie Android Auto

Usługę czekają spore zmiany.

Android Auto przebudowane

Android Auto, czyli usługa uwielbiana przez wielu kierowców, na przestrzeni lat mocno się zmieniła. Nie dość, że w licznych autach pojawiła się możliwość jej bezprzewodowej obsługi, to doczekała się wielu nowych funkcji. Niestety, są i takie jej opcje, które po prostu uśmiercono, tak jak możliwość korzystania z Android Auto wyłącznie na ekranie smartfonu Zapewne Android Auto w przyszłości przejdzie jeszcze więcej zmian, i tych na gorsze, i tych na lepsze. O jednej z nich właśnie dowiedzieliśmy się czegoś więcej. Od kilku miesięcy podejrzewano, że usługa ma otrzymać nowy interfejs, a teraz mamy jeszcze lepszy wgląd w to, jak ten interfejs może wyglądać. Warto wspomnieć, że jego nazwa kodowa to Coolwalk.We wrześniu ubiegłego roku przedstawiciele serwisu XDA Developers natrafili w kodzie Android Auto na pierwsze ślady nowego interfejsu. Ba, udało im się nawet włączyć ten nowy interfejs w usłudze, co pozwoliło im na publikację kilku jego zrzutów ekranu. Pewien użytkownik serwisu Reddit – u/RegionRat91, właśnie podzielił się jednak nowymi zdjęciami odmienionego interfejsu. Pokazują one między innymi najnowsze zmiany wprowadzone w designie UI usługi.Po pierwsze, w nowym interfejsie z Android Auto całkowicie zniknął widoczny na górze pasek stanu. Wszystkie jego ikony (pokazujące zasięg Wi-Fi i nie tylko) oraz zegar zostały przeniesione do prawego rogu dolnego paska. Usunięto także dedykowany przycisk służący do wysuwania panelu bocznego. Tę samą funkcję oferuje od teraz przycisk ekranu domowego, przytrzymanie którego powoduje pojawienie się licznych widżetów.