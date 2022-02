Discord x PlayStation. Od dziś użytkownicy mogą połączyć konta

Dotrzymano słowa.

Konto PlayStation Network połączysz teraz z Discordem

Źródło: wł.

Użytkownicy mogą od dzisiaj połączyć swoje konto PlayStation Network z komunikatorem Discord. Tym samym nasi znajomi na platformie zobaczą w co aktualnie gramy na konsoli PS4 lub PS5. Jest to pierwszy krok ku integracji ogłoszonej w maju zeszłego roku.W ubiegłym miesiącu informowaliśmy Was, że w wersji beta Discorda pojawiła się możliwość połączenia konta PlayStation Network . Społeczność graczy zaczęła zacierać wtedy ręce – ogłoszenie o współpracy pomiędzy koncernami pojawiło się bowiem dosyć dawno. Wszystko wygląda na to, iż obydwie strony dotrzymały danego słowa, gdyż wyczekiwana opcja pojawiła się w stabilnej wersji komunikatora.Jeśli korzystacie z opcji „Połącz swoje konta” na Discordzie , to z pewnością domyślacie się jak będzie działać wdrożona właśnie nowość. Zdecydowanie się na powiązanie kont poskutkuje wyświetlaniem informacji o naszej aktywności z PS4 i PS5 na Discordzie – mowa tu u m.in. uruchomionej właśnie grze. Zasada funkcjonowania jest więc identyczna jak w przypadku Spotify, Steama czy Xboxa.Okej, ale jak to zrobić? Jeśli zalogujecie się do Discorda, to Waszym oczom powinno ukazać sięwidoczne na poniższym zrzucie ekranu. Wtedy wystarczy podążać za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie – cały proces jest naprawdę banalny. Co w przypadku, kiedy nie powitała nas notyfikacja?W takim razie należy udać się do zakładki „Ustawienia użytkownika” (ikona koła zębatego w lewym dolnym rogu ekranu), a następnie „Połączone konta”. Na pasku z aplikacjami powinna widnieć grafika PlayStation Network. Jeśli jej u siebie nie widzicie, to musicie uzbroić się w cierpliwość. Discord zastrzega sobie prawo do nieregularnej implementacji nowości.Na razie mamy do czynienia wyłącznie z wyświetlaniem aktywności z PS4 i PS5. Planowo jednak Discord ma pojawić się na tych konsolach jako odrębna aplikacja, lecz termin tego wydarzenia jest z pewnością jeszcze dosyć odległy. Pierwszy krok został już wykonany.Źródło i foto: Discord , wł.