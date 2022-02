Microsoft: realny czas aktualizowania Windowsa to nawet 8 godzin

Zaskakujące dane.

Aktualizacje Windows trwają dłużej niż można by przypuszczać

Aktualizacje systemu Windows wcale nie wyglądają i nie przebiegają tak, jak mogłoby się wydawać większości użytkowników komputerów. Z ich perspektywy instalację się pobiera, instaluje i po paru chwilach albo czeka na komunikat o konieczności zrestartowania komputera, albo cieszy zaktualizowanym systemem. Nic bardziej mylnego. Wpis na blogu Microsoftu autorstwa pracownika tej firmy Davida Guyera, rzuca światło na to, ile naprawdę trwa wprowadzanie poprawek i... co dzieje się podczas tego procesu.Komputery z systemem Windows potrzebują co najmniej ośmiu godzin czasu online, aby pomyślnie uzyskać i zainstalować najnowsze aktualizacje systemu operacyjnego. Informacje te przekazuje na blogu Microsoftu David Guyer. Informacji tej towarzyszy zaskakująca (?) wiadomość o tym, że Microsoft śledzi, jak długo komputery są połączone z Windows Update. Statystyki figurują pod nazwą "Update Connectivity" i są dostępne dla menedżerów IT w aplikacji, składniku pakietu do zarządzania punktami końcowymi.