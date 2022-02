W spocie inowrocławskiej policji Word jest młodzieżowym komunikatorem

Intrygujący dobór oprogramowania.

Nietypowy bohater policyjnego spotu

"Zawieranie znajomości, korespondowanie z nieznanymi osobami, wpływ długiego siedzenia przy komputerze oraz gry, które są agresywne i przemocowe, to aspekty, które można zobaczyć w SPOCIE. Film został nagrany w celu sygnalizowania zagrożeń, pokazanie ich skutków w trosce o dzieci"

Chętnie nagłaśniamy każdą policyjną akcję związaną z bezpieczeństwem w sieci. Powody dla takiego stanu rzeczy są oczywiste: Polacy w dalszym ciągu stanowczo zbyt łatwo padają ofiarami działań cyberprzestępców. O działaniach policjantek z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu piszemy także z innego powodu. W ich spocie w roli komunikatora internetowego wystąpił program... Microsoft Word.Policjantki st. asp. Justyna Piątkowska i asp. szt. Izabella Drobniecka wspólnie z filmowcem Panem Henrykiem Domagała postanowili zrealizować spot, mający pokazywać, do jakich sytuacji może dochodzić, gdy nikt nie kontroluje tego, co dziecko robi w czasie wolnym w Internecie. Funkcjonariuszki zachęcają rodziców i opiekunów do wzmożonej czujności.- czytamy w policyjnym komunikacie.Oglądający spot w mig zwrócą uwagę na intrygujący dobór oprogramowania. Dziecko koresponduje ze starszym panem za pośrednictwem... Worda. Przypomina to trochę sytuację, w której Kelly Rowland w teledysku Dilemma wysyłała do Nelly'ego SMS za pomocą Excela . A może to tylko niewinny żarcik policjantek?Oczywiście doceniamy zaangażowanie policjantek w sprawę bezpieczeństwa dzieci w sieci i nie wyśmiewamy, a jedynie troszeczkę podśmiewamy się z doboru oprogramowania.PS komentarze pod filmem policji są wyłączone - przestrzeni na trollowanie nie będzie. ;)Źródło: KWP w Bydgoszczy