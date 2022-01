WhatsApp: nadchodzi limit rozmiaru kopii zapasowej na Dysku Google

Smutna wiadomość.

WhatsApp bez nielimitowanego miejsca na Dysku

Źródło: WABetaInfo

Wiele wskazuje na to, że użytkownicy aplikacji WhatsApp na Androida już wkrótce pożegnają się z nielimitowanym miejscem na kopie zapasowe swoich czatów. Wszystko z powodu zmian w polityce Google – koncern bowiem niedawno dosyć mocno ograniczył ilość darmowego miejsca na dane w swoich usługach.Google kilka lat temu podpisało umowę z Facebookiem – w jej ramach użytkownicy WhatsAppa otrzymali nielimitowaną przestrzeń w chmurze. Przesyłanie kopii zapasowych czatów i multimediów nie stanowiło więc do tej pory jakiegokolwiek problemu, nikt bowiem nie przejmował się, że zaraz będzie trzeba wykupić dodatkowe gigabajty. Jak się okazuje, warto powoli zacząć się tym tematem interesować. Dlaczego?Już ponad trzy miesiące temu dostrzeżono testy funkcjonalności pozwalającej wybrać typy wiadomości, które mają być przesyłane do Dysku Google w celu zaoszczędzenia miejsca. Pojawiły się wtedy doniesienia, iż nadchodzi kres nielimitowanego miejsca w chmurze. W innym przypadku testowana opcja byłaby przecież niepotrzebna. Wciąż jednak mówiło się wyłącznie o plotkach bez wiarygodnego potwierdzenia.Redakcja portalu WABetaInfo poinformowała właśnie, że w kodzie aplikacji WhatsApp na Androida odkryto szereg kluczowych linijek. Mowa tu chociażby o powiadomieniu informującym, że. Nie zabrakło wspomnianej wyżej możliwości wykluczenia konkretnych rodzajów wiadomości (zdjęcia, filmy itd.).Oczywiście nie jest to bardzo zaskakująca wiadomość. Google przestało oferować swego czasu nielimitowaną przestrzeń w usłudze Zdjęcia , więc trudno byłoby spodziewać się, że umowa z WhatsAppem będzie obowiązywać w nieskończoność. Okej, ale o jakim limicie mowa? Cóż – najbardziej prawdopodobnym scenariuszem sąNie da się ukryć, że jeśli użytkownik zechce przenieść wszystkie zdjęcia i filmy, to mamy do czynienia z bardzo ograniczoną przestrzenią dyskową. Jeśli jednak komuś zależeć będzie wyłącznie na wiadomościach tekstowych, to raczej trudno o wykorzystanie nawet tych 2 GB. Za dodatkowe gigabajty oczywiście będzie trzeba dodatkowo zapłacić.Na razie jednak należy oczekiwać na oficjalne oświadczenie deweloperów w tej sprawie. Trudno na ten moment określić, kiedy doczekamy się zmian w limicie kopii zapasowych – wiadomo wyłącznie, że ten scenariusz jest raczej nie do uniknięcia.Źródło: WABetaInfo