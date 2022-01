Microsoft Store zyskał dzięki Windows 11 nowe życie

Sklep zaczął cieszyć się niebywałą popularnością.

Nowy Windows, nowy Microsoft Store

Z okazji premiery systemu Windows 11 Microsoft Store został odmieniony nie do poznania, nie tylko pod względem wizualnym. Wygląda na to, że dokonanie tej odmiany było słuszną decyzją. Teraz okazuje się bowiem, że dzięki niej sklep giganta z Redmont zaczął cieszyć się niespotykaną dotąd popularnością.Windows 11 zadebiutował 5 października 2020 roku, wraz z odświeżoną wersją Microsoft Store. Dodatkowo nowe wydanie sklepu pod koniec tego samego miesiąca trafiło także na Windows 10. Ale czym to się charakteryzuje?Po liftingu Microsoft Store oprócz tego, że doczekał się wizualnego odświeżenia w stylu Fluent Design, otrzymał wiele nowych funkcji. Mowa między innymi o obsłudze aplikacji Win32, łatwiejszym wyszukiwaniu i przeglądaniu treści, czy też możliwości włączania własnych systemów płatności przez deweloperów. Co więcej, nowy Microsoft Store bazuje nie na kodzie WebView, a XAML (UWP), dzięki czemu działa sprawniej.W skrócie, nowy Microsoft Store jest miejscem przyjaźniejszym nie tylko dla deweloperów, ale również użytkowników. To także dlatego, że Microsoft otworzył go na inne platformy zajmujące się dystrybucją oprogramowania, czy przeglądarki inne niż Edge. W związku z tym dzisiaj znajdziemy w Microsoft Store Epic Games Launcher czy przeglądarkę Mozilla Firefox