Chrome 100 zapyta, czy na pewno chcesz zamknąć wszystkie karty

Funkcja, która zapobiegnie utracie danych.

Zbawienne okno dialogowe

Jak wiadomo, mobilna wersja Google Chrome ma do siebie to, że ta zawsze uruchamia się wraz z wszystkimi kartami, z którymi zamknęliśmy ją wcześniej. Zatem, całkiem łatwo jest nagromadzić w niej kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kart. Gdy do tego doszło, a w końcu zdaliśmy sobie z tego sprawę, z reguły zamykamy wszystkie karty jednocześnie, korzystając w przeglądarce z opcji Zamknij wszystkie karty. Podejrzewam, że w ten sposób niejednokrotnie zdarzyło Ci się zamknąć przydatną lub ważną kartę, o której chwilowo zapomniałeś, a której wcale zamykać nie chciałeś. Aby w przyszłości pomóc użytkownikom w unikaniu takich sytuacji Google wprowadza do Chrome nową funkcję.W Google Chrome Canary – eksperymentalnej wersji Google Chrome – na urządzeniach z Androidem pojawiła się nowa eksperymentalna flaga. Jej aktywacja powoduje, że przy próbie zamknięcia wszystkich kart na raz użytkownik otrzymuje zapytanie o tym, czy jest pewny tego, co chce zrobić. Zapytanie ostrzega również, że zamknięcie kart spowoduje usunięcie wszystkich niezapisanych danych. Użytkownik może zareagować na nie dwojako – anulując proces zamykania kart lub kontynuując go.Aby włączyć omawianą eksperymentalną flagę, wystarczy pobrać na swój smartfon z Androidem aplikację Google Chrome Canary, a następnie wpisać w pasku adresowym wyrażenie chrome://flags. W oknie flag z pomocą wyszukiwarki odnajdź flagę o nazwie Close all tabs modal dialog (#close-all-tabs-modal-dialog) i zmień jej ustawienie z domyślnego na Enabled. W rezultacie po restarcie przeglądarki i przy próbie skorzystania z opcji zamknięcia wszystkich kart na raz ujrzysz poniższe okno dialogowe.