Jak przywrócić łapki w dół na YouTube? Skuteczna metoda

Prosta i skuteczna metoda.

Jak przywrócić licznik łąpek w dół na YouTube?

Licznik łapek w dół zniknął z YouTube w listopadzie ubiegłego roku. Decyzja Google spotkała się z oburzeniem internautów, a przedstawiciele serwisu stwierdzili, że łapki w dół prowadziły do zbędnego hejtu . Niestety, bez licznika łapek w dół wiele osób może mieć problem z szybką oceną tego, czy dany materiał jest wartościowy, nie zawiera manipulacji lub po prostu jest godzien polecenia. Na szczęście istnieje metoda, aby przywrócić licznik łapek w dół.Z początkiem grudnia minionego roku Ania informowała Was o arcypraktycznym rozszerzeniu o nazwie Return YouTube Dislike. Według doniesień z tamtego czasu, wtyczka miała przestać działać. Problem stanowił fakt, iż pobierała ona dane z API YouTube. To miało zostać wyłączone 13 grudnia i skutecznie uniemożliwić pozyskiwanie danych. Twórcom rozszerzenia udało się ominąć ograniczenie, a Return YouTube Dislike wciąż działa, choć... nieco inaczej.Return YouTube Dislike wykorzystuje obecnie kombinację danych archiwalnych dotyczących ocen oraz ekstrapolowanych danych łapek w dół, klikanych przez użytkowników wtyczki. Społeczność liczy na ten moment ponad milion użytkowników, co pozwala być pewnym, że stosunek łapek w górę do łapek w dół jest zachowany i bliski faktycznemu. Prześledziłem parę nagrań ulubionych twórców i liczby zgadzały się mniej więcej z tymi "zwyczajowymi". Moim zdaniem Return YouTube Dislike działa na tyle dobrze, aby z wtyczki korzystać i wierzyć wyświetlanym danym. Return YouTube Dislike pobierzesz za darmo za pośrednictwem naszej bazy aplikacji na przeglądarki Google Chrome, Edge, Brave i wszystkie inne z silnikiem Chromium, a także na Mozilla Firefox. Wystarczy wybrać właściwą pozycję z listy i kliknąć "Pobierz teraz". Zostaniecie przeniesieni do właściwego sklepu z apkami, gdzie dodasz rozszerzenie do swojej przeglądarki.