Kosz w Windows 11. Trzy ważne ustawienia, które powinieneś znać

Dostosuj go do swoich preferencji.

Potwierdzenie usunięcia plików w Windows 11

Kasowanie plików z pominięciem kosza w Windows 11

Źródło: mat. własnyWybierz z listy partycję systemową - domyślnie C:Kliknij na "rozmiar maksymalny" i wpisz, ile plików w megabajtach powinno mieścić się w koszu. Pamiętaj, że 1 GB to 1024 MB.Źródło: mat. własnyZastosuj zmiany.Kliknij "OK".Od teraz pliki będą usuwane z kosza po przekroczeniu zdefiniowanego przez Ciebie rozmiaru. Te będą usuwane począwszy od najstarszych (najwcześniej usuniętych) do najnowszych.Czasem zdarzy się, że zaznaczysz zły plik i wciskając klawisz "Delete" na klawiaturze przeniesiesz go od razu do kosza. Aby uniknąć takich zdarzeń, możesz zażądać, by system wyświetlał stosowny komunikat z zapytaniem o potwierdzenie usunięcia danego pliku. Jak to zrobić? To łatwe:Kliknij prawym przyciskiem myszy na kosz i wybierz "Właściwości".Zaznacz kratkę obok napisu "Wyświetl okno dialogowe potwierdzające usuwanie".Źródło: mat. własnyWybierz "Zastosuj".Kliknij w "OK".Od teraz Windows zapyta Cię o to, czy na pewno chcesz kasować pliki, przed umieszczeniem ich w koszu.No dobra, a jak kasować pliki z pominięciem kosza?A różnych powodów możesz sobie życzyć, aby pliki kasowane były bezpowrotnie, zamiast trafiać do kosza, o opróżnianiu którego warto pamiętać. Miej na uwadze, że odzyskanie plików skasowanych w ten sposób nie będzie możliwe bez aplikacji do odzyskiwania danych.Podpowiedź: jeżeli zdecydujesz się włączyć ten tryb, lepiej włącz potwierdzenie usunięcia plików.Kliknij prawym przyciskiem myszy na kosz i wybierz "Właściwości".Zaznacz partycję, z której pliki mają być kasowane z pominięciem kosza.Wybierz opcję "Nie przenoś plików do Kosza. Usuń pliki natychmiast".Źródło: mat. własnyZastosuj zmiany.Kliknij "OK".Ważne: zamiast zastosowywania ustawień globalnych możesz po prostu przytrzymywać klawisz Shift podczas usuwania plików. Wtedy będą one usuwane z pominięciem kosza.Źródło: mat. własny