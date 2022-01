Windows 11 szaleje. Tej siły już nie zatrzymacie

A Ty, co sądzisz o Windows 11?

Udziały Windows 11 - styczeń 2022

Tuż po premierze Windows 11, czyli w listopadzie 2021 roku, odsetek osób korzystających z nowego oprogramowania Microsoftu wynosił mniej więcej 2%. W grudniu ubiegłego roku sytuacja ta uległa poprawie i udziały Windows 11 wzrosły do ok. 10,15% . Najnowszy raport opublikowany przez AdDuplex pokazuje, że zainteresowanie najnowszym systemem rośnie i użytkuje go większa liczba osób od tej, która korzysta z najnowszej aktualizacji Windows 10.Windows 11 podwoił swoje rynkowe udziały na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. Na tę chwilę ze stabilnej wersji Windows 11 korzysta 16,1% użytkowników komputerów osobistych, a 0,4% testuje wydania z kanałów Insider. W przypadku Windows 10 21H2 udziały kształtują się na poziomie 12,1%. Najpopularniejszymi wydaniami są Windows 10 21H1 (28,6%) oraz Windows 10 20H2 (26,3%). Uwagę zwraca zwłaszcza duża popularność aktualizacji z 2020 roku.