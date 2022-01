Aplikacja do apostazji. Ułatwia wypisanie się z Kościoła katolickiego

Świetna wiadomość.

Złożenie wniosku o apostazję nigdy nie było prostsze

"Co Kościół może zrobić dla młodych?"

"Apkę do apostazji"

Apostazja to całkowite porzucenie wiary religijnej lub religii, rozumiane powszechnie przede wszystkim jako wypisanie się z Kościoła katolickiego. Porzucenie religii stanowi jedno z praw człowieka, chronione m.in. przez Kartę praw podstawowych, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i politycznych oraz Traktat z Lizbony z 2009 roku. Właśnie powstała aplikacja ułatwiająca apostazję.W połowie stycznia rysownik Andrzej Milewski, znany internautom jako AndrzejRysuje, opublikował na Twitterze żart rysunkowy.- pytała jedna osoba.- odpowiedziała druga. Nie musieliśmy długo czekać, by sugerowana aplikacja faktycznie powstała. Ma nazwę AppOstazja.Wszystko to stało się na tyle szybko, że nie wiemy sami, czy post nie miał zapowiadać i promować AppOstazji. Albo twórcy sięgnęli po nazwę zaproponowaną przez Andrzeja Milewskiego, albo Andrzej Milewski wiedział, co się święci.AppOstazja to aplikacja bardzo prosta, wręcz toporna i kiczowata. Nie można jej jednak odmówić funkcjonalności. Stylizowany na diabełka Postatek, wirtualny pomagier, podpowiada użytkownikowi narzędzia, jak skutecznie wystąpić z Kościoła katolickiego.