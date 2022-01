Wyciszanie kart w Google Chrome stanie się łatwiejsze

Funkcja usunięta lata temu powraca.

Chrome Canary – powrót wyciszania kart jednym kliknięciem

Przed 2018 rokiem w Google Chrome istniała możliwość wyciszenia pojedynczej karty, i to jednym kliknięciem. Kilka miesięcy temu pojawiły się jednak dowody na to, że ta funkcja może powrócić, a już teraz użytkownicy mogą testować ją w eksperymentalnej wersji Google Chrome – Google Chrome Canary.Nową/starą funkcję należy w Google Chrome Canary aktywować. Aby to zrobić, wystarczy przejść do eksperymentalnych flag przeglądarki poprzez wpisanie w omniboksie wyrażenia chrome://flags. Następnie na stronie flag wystarczy wpisać w wyszukiwarce słowo audio, a naszym oczom ukaże się flaga o nazwie Tab audio muting UI control (#enable-tab-audio-muting). Jej ustawienie trzeba zmienić z Default na Enabled, po czym wyłączyć i ponownie włączyć przeglądarkę.Po włączeniu flagi aby wyciszyć pojedynczą kartę, wystarczy w Chrome Canary kliknąć prawym przyciskiem myszy w ikonę głośniczka widoczną na karcie strony, która odtwarza jakiekolwiek audio. W stabilnym wydaniu Google Chrome ikona ta na razie nie pełni żadnej dodatkowej funkcji poza informacyjną.Omówiona funkcja działa w Google Chrome Canary na urządzeniach z systemami Mac, Windows, Linux, Chrome OS oraz Fuchsia. Póki co nie wiadomo, kiedy ta zadebiutuje w stabilnej wersji Chrome, ale wpierw musi trafić do wersji Dev i Beta.Rzecz jasna, przeglądarkę Google Chrome pobierzesz z naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Reddit , fot. tyt. Canva