Aplikacja InPost Mobile z nową funkcją. Zwroty w Paczkomatach

Świetna wiadomość.

Nietrafione zakupy? Od teraz zwrócisz je przez InPost Mobile

Jak zwrócić przesyłkę w aplikacji InPost Mobile?

Korzystacie z Paczkomatów InPostu? Założę się, że wielu z Was tak! To znacznie wygodniejsza forma nadawania przesyłek od tradycyjnych usług kurierskich, a tym bardziej pocztowych. Nie skłamię chyba pisząc, że swoją popularność Paczkomaty zawdzięczają także doskonałej aplikacji mobilnej, w której co rusz pojawiają się fajne nowości. Zdalne otwieranie skrytek w Paczkomatach, przekierowanie przesyłki przedłużenie czasu odbioru paczki , czy też nadawanie paczek bez etykiety - wszystko to sprawia, że InPost Mobile stanowi pozycję obowiązkową w telefonie. Apka została właśnie wzbogacona o kolejną arcyważną funkcję.Konieczność odesłania uprzednio zakupionego produktu nie jest niczym nowym dla osób regularnie robiących zakupy w sieci. Zły rozmiar butów? Produkt na żywo prezentuje się inaczej niż na zdjęciach? A może ot trywialna zmiana podjętej wcześniej decyzji? Konsument ma dwa tygodnie na zwrot towaru kupionego w sieci bez podania przyczyny. Od teraz da się go łatwo odesłać dzięki apce InPost Mobile. Szybko, wygodnie i bez etykiety.Dokonanie procesu zwrotu przesyłki jest naprawdę proste. Oto, co musisz zrobić:Kliknij ikonę "Zwróć" w dolnym menu aplikacji.Wybierz przesyłkę do zwrotu.Wypełnij dane zwrotu i poczekaj na potwierdzenie.Przygotuj paczkę ze zwrotem.Nadaj zwrot w dowolnym Paczkomacie.To wszystko! Co istotne: zwrotu w ten sposób można dokonać jedynie do partnerskich sklepów.