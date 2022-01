Poprawki dla Nvidia Shield TV Android TV 11 już dostępne, ale z nietypową instalacją

Opis części poprawek z Nvidia HotFix 9.0+ / Foto: Nvidia - własne

Nvidia Shield HotFix 9.0+ wiąże się z pewnymi niedogodnościami

Niestety HotFixy nie są dostępne poprzez zwykłą automatyczną aktualizację. Proces należy przeprowadzić po części ręcznie. Należy zaopatrzyć się obraz ze stron Nvidii używając arkusza. Na początku na potrzeby rejestracji podajemy numer seryjny i potwierdzamy wybór. Później Nvidia przeprowadzi użytkowników przez cały proces.Należy tylko mieć na uwadze, że obecne obrazy HotFix 9.0+ uniemożliwiają wypisanie się z programu szybkich poprawek do czasu wydania kolejnej pełnej oficjalnej wersji oprogramowania (będzie dostępna w normalny sposób). HotFixy mają też pewne negatywne efekty z racji braku oficjalnej certyfikacji od Google (przyszłe pełne wydania systemu już będą je zawierały). Z tego powodu nie będzie można zainstalować lub zaktualizować Disney+ ze Sklepu Play (na razie dla polskich użytkowników to niewielki problem), no chyba że zresetuje się Shielda do ustawień fabrycznych. Poza tym kanały HD Homerun DRM nie będą działać. Ewentualnie możecie poczekać na pełną nową certyfikowaną aktualizację.Źródło i foto: Nvidia / 9to5google / własne