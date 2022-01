Messenger teraz powiadomi rozmówcę jeśli zrobisz screena czatu

Źródło: Facebook / Messenger

Koniec z dyskretnymi zrzutami ekranu

Użytkownikom tajnych konwersacji, poza brakiem wglądu osób trzecich, zależy też zapewne na tym, żeby nie zostały one nigdzie zapisane, ani po jednej, ani po drugiej stronie. Od teraz więc, mimo, że będzie można robić zrzuty ekranu rozmów, to nie bez wiedzy wszystkich uczestników czatu - dostaną oni powiadomienie o screenie. To podobne rozwiązanie, jakie znajdziemy w Snapchacie Oczywiście, dla chcącego nic trudnego - bardzo zdeterminowany rozmówca będzie dalej mógł na przykład zrobić zdjęcie ekranu innym urządzeniem. Jest to już jednak naprawdę wyjątkowa sytuacja, raczej rzadko kto ma przy sobie drugi telefon.Przypomnijmy, że Facebook nie zamierza w najbliższym czasie wprowadzać szyfrowania end-to-end w zwykłych czatach . Firmie zależy podobno bardziej na bezpieczeństwu, niż na prywatności użytkowników, a w wypadku szyfrowania wgląd do konwersacji byłby mocno ograniczony. Najwcześniej, kiedy możemy się spodziewać wprowadzenia tego rozwiązania, to rok 2023, ale i to nie jest pewne.Źródło: Facebook / fot. tyt. Unsplash / Brett Jordan