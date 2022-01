YouTube Shorts dostaje kolejną funkcję z TikToka

Tym razem chodzi o ścieżki dźwiękowe.



Shorts to bardzo udany projekt

Jak informuje serwis XDA-Developers, w kodzie przyszłej wersji beta aplikacji YouTube odkryto zapisy dotyczące nowego przycisku funkcyjnego, który ma odpowiadać za szybkie dodawanie własnej ścieżki dźwiękowej do materiałów z kategorii Shorts. Aktualnie, twórcy mogą korzystać jedynie z zasobów YouTube, przy wybieraniu podkładu dźwiękowego do filmu, a chcąc użyć czegoś innego, chociażby swojego głosu, muszą używać zewnętrznych edytorów.Nowa funkcja pozwoli zapewne na dodanie dowolnego podkładu, dokładnie tak, jak ma to miejsce w TikToku. To znacząco ułatwi nagrywającym edycję filmów, a w wielu przypadkach sprawi, że używanie programów firm trzecich do tworzenia klipów nie będzie potrzebne - taki ma być z resztą ostateczny efekt.Na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji na temat dostępności ulepszenia, jednak zapewne pojawi się ono w którejś z nadchodzących aktualizacji.Mimo kilku braków względem TikToka i ciągle początkowej fazy rozwoju, YouTube Shorts to już teraz spory sukces Google. Niedawno prezes platformy, Susan Wojcicki, pochwaliła się, że suma odtworzeń wszystkich filmików przekroczyła już 5 trylionów. To bez wątpienia najgroźniejszy rywal dla chińskiego serwisu społecznościowego, który wybił się na przykład ponad Reels od Facebooka / Instagrama Nic więc dziwnego, że Google złapało wiatr w żagle i planuje dalszy intensywny rozwój. Jakiś czas temu ogłoszono, że firma przeznaczyła 100 milionów dolarów na wypłaty dla twórców, a teraz zapowiedziano, że wsparcie dla nich zostanie nawet rozszerzone w obecnym roku. Ulepszony ma zostać system współpracy pomiędzy autorami a markami, a także dodana funkcja dokonywania zakupów bezpośrednio z poziomu filmu.Źródło: XDA-Developers / fot. tyt. YouTube