NeuroNation - trening umysłu ze smartfonem w ręku (recenzja)

Wycisk dla szarych komórek.





NeuroNation – aplikacja treningowa dla mózgu

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 7,26 zł-499,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Mówi się, że nieograniczony dostęp do internetu dzięki smartfonom osłabia nasze zdolności umysłowe. Szybki dostęp do dowolnej informacji ma osłabiać pamięć, a nieustanne powiadomienia rujnować zdolność skupienia. Na szczęście smartfony mogą również dbać o wzmacnianie naszych zdolności.NeuroNation to aplikacja treningowa dla umysłu. Oferuje bogaty zestaw ćwiczeń podzielonych na niewielkie fragmenty. Dla osiągania pozytywnych efektów ma wystarczyć już 15 minut dziennie.Ćwiczenia zawarte w aplikacji mają podstawy naukowe i koncentrują się na czterech obszarach: szybkości reakcji, pamięci, zdolności koncentracji oraz umiejętności logicznego myślenia. Zadania nie są przesadnie rozbudowane (łączenie elementów, wpisywanie poprawnej odpowiedzi itp.), ale zróżnicowany poziom trudności dba o to, żebyśmy nie wykonywali treningu bez należytej uwagi. Na początku wykonujemy test, na podstawie którego aplikacja układa plan treningowy. Nie zabrakło oczywiście przypomnień o treningu i wykresów z postępami.Teoretycznie możemy korzystać z aplikacji za darmo. Ogranicza nam to jednak liczbę dostępnych każdego dnia ćwiczeń. Subskrypcja (w zależności od wybranej opcji płatności) kosztuje od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie.NeuroNation to rozbudowana aplikacja dla osób chcących rozruszać szare komórki. Nie jest to oczywiście cudowny środek, dzięki któremu każdy stanie się geniuszem. Czasem warto jednak zmusić umysł do wysiłku.