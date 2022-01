Netflix pozwala łatwo uporządkować rząd „Oglądaj dalej”. Na tę funkcję czekałem kilka lat

Netflix wprowadził wyczekiwaną nowość

Od dzisiaj użytkownicy na całym świecie mogą jednym kliknięciem usuwać tytuły z rzędu „Oglądaj dalej” na wszystkich urządzeniach (w tym na telewizorach). Wystarczy kliknąć film, serial lub program na liście i wybrać opcję „Usuń z rzędu”. Jeśli zmienisz zdanie, możesz cofnąć usunięcie tytułu, klikając przycisk ze strzałką wstecz. Chcesz usunąć nowo dodany tytuł, który nie przypadł Ci do gustu, ulubiony serial, który w końcu Ci się przejadł, albo zrobić generalne porządki? Ten nowy przycisk pozwoli Ci doprowadzić do ładu rząd „Oglądaj dalej”, tak aby zawierał tylko te filmy, seriale i programy, które faktycznie chcesz oglądać.

Netflix poinformował o wprowadzeniu funkcji „Usuń z rzędu", która pozwala na łatwe uporządkowanie sekcji „Oglądaj dalej". Wystarczy wybrać produkcję z listy i kliknąć dodany właśnie przycisk. Do tej pory również można było to uczynić, lecz cały proces był skrajnie nieintuicyjny i większość osób po prostu nie miała o nim zielonego pojęcia.Bogata biblioteka tytułów to nie wszystko. Użytkownicy lubią mieć do czynienia ze sprawnie działającym i przemyślanym interfejsem platformy streamingowej. Prym w tym aspekcie od wielu lat wiedzie Netflix, którego zarówno aplikacja mobilna , jak i webowa stoi na naprawdę wysokim poziomie. Do ideału brakuje jednak obecności kilku wyczekiwanych funkcji oraz usprawnień.Jedna z nich została właśnie wdrożona. Mowa o szybkim sposobie na usunięcie niepotrzebnych pozycji znajdujących się w rzędzie „Oglądaj dalej". Teraz pomoże w tymznajdująca się przy każdym filmie/serialu we wspomnianej sekcji. Tym samym sprawnie pozbędziemy się stamtąd materiałów, które np. zaczęliśmy przez przypadek bądź porzuciliśmy.Funkcja jest już dostępna i osobiście zauważyłem ją na każdym urządzeniu. Powyżej znajdziecie zrzut ekranu z webowej wersji Netflixa . Koniecznie więc sprawdźcie obecność nowości na swoim komputerze, smartfonie, telewizorze bądź konsoli.Źródło i foto: Netflix