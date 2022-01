470 aplikacji na Androida okradało użytkowników. Ponad 100 milionów poszkodowanych

Oszustwo na ogromną skalę.

Źródło: Unsplash / Mika Baumeister



Lepiej sprawdzać faktury

Jak podają autorzy odkrycia, ofiar może być nawet ponad 100 milionów. Wśród nich są użytkownicy z aż 70 różnych krajów, w tym także Polski.



Lista wszystkich zainfekowanych aplikacji jest dostępna pod



Przypadek “Dark Herring” pokazuje, że ostrożności nigdy nie za wiele, a faktury od operatora należy sprawdzać za każdym razem, szczególnie, jeśli obejmują one kilka numerów. Dodatkowo, warto dwa razy zastanowić się, gdy nowe aplikacje potrzebują nietypowych uprawnień lub danych, na przykład numeru telefonu.



Źródło:



Specjaliści od bezpieczeństwa z Zimperium dokonali szokującego odkrycia - w Sklepie Play zidentyfikowano aż 470 aplikacji, które były zaangażowane w akcję ”Dark Herring”. W jej ramach oszuści używali niepozornych programów do okradania ich użytkowników. Proces ten był na tyle przemyślany, że ofiary często miesiącami nie zdawały sobie sprawy, że coś jest nie tak.Jak działało oszustwo? Zainfekowane programy używały mechanizmu Direct Carrier Billing, czyli bezpośredniego obciążania użytkownika poprzez dodawanie kosztów do jego faktury za usługi sieciowe. Zwykle były to kwoty w okolicach 15 dolarów, pobierane co miesiąc, a więc osoby, których opłaty za telefon są sporo wyższe, mogły przez długi czas nie zauważyć różnicy. I tak rzeczywiście było - niektóre ofiary były okradane miesiącami, zanim zorientowały się, że rachunki są zbyt wysokie.Najgorsze, że aplikacje, które posiadały szkodliwe oprogramowanie, często miały długą historię (niektóre nawet dwa lata) istnienia w Sklepie Play , a także dobre oceny. Co więcej, były zaprojektowane w taki sposób, aby spełniać swoją funkcję jak należy i nie dawać ofierze powodów do odinstalowania. Zabezpieczenia Google udało się podobno obejść poprzez sprytne zamieszczenie odnośników kierujących do zewnętrznej chmury. Kod aplikacji nie posiadał więc bezpośrednio żadnych szkodliwych elementów, które mogłyby zostać wykryte przez system antywirusowy.