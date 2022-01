Wkrótce z Face ID skorzystasz nawet w maseczce

Funkcja już jest testowana.

FaceID kontra maski

Zaledwie kilka dni po udostępnieniu użytkownikom stabilnego wydania iOS 15.3, Apple rozpoczęło beta testy iOS w wersji 15.4. Jak się okazuje, ta wprowadza funkcje, która ucieszy mnóstwo osób, biorąc pod uwagę to, w jakich czasach przyszło nam żyć. Mowa o funkcji rozpoznawania z pomocą Face ID twarzy, na którą nałożono maseczkę.W zeszłym roku Apple ułatwiło korzystanie z Face ID przy założonej na twarzy maseczce. Jeżeli Face ID ma problem z rozpoznaniem twarzy za sprawą maseczki lub innego obiektu, na przykład okularów przeciwsłonecznych, użytkownik może skorzystać z bezpiecznego połączenia z zegarkiem Apple Watch znajdującym się na jego nadgarstku, by odblokować smartfon. Problem w tym, że nie każdy posiadacz iPhone’a posiada i Apple Watcha.Wkrótce odblokowywanie iPhone’a z pomocą Face ID w maseczce będzie możliwe bez konieczności sięgania po Apple Watch. Rozwiązanie ma być bowiem zdolne do rozpoznawania twarzy w oparciu o jej niezasłonięte części, czyli okolice czoła i oczu. Będzie ono zatem dużo wygodniejsze niż dotychczas, ale czy równie bezpieczne?No właśnie, Apple zaznacza, że nowe wydanie Face ID będzie znacznie mniej bezpieczne niż to klasyczne. Niemniej, funkcja rozpoznawania twarzy w maseczce będzie wymagała jej włączenia z poziomu ustawień smartfonu. Co istotne, będzie można korzystać z niej w okularach korekcyjnych, ale nie przeciwsłonecznych.