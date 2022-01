Wiadomości Google utrudnią przypadkowe powiększanie tekstu

Wiadomości Google zyskają przydatną nowość

Google pracuje nad wdrożeniem przydatnej nowości do aplikacji Wiadomości. Mowa o specjalnym przełączniku, który zablokuje możliwość powiększenia i pomniejszenia rozmiaru tekstu SMS-ów za pomocą gestu uszczypnięcia ekranu. Często zdarzało się bowiem, iż usługa nieprawidłowo wykrywała zamiary użytkownika i aktywowała funkcję wtedy, kiedy niekoniecznie było to potrzebne.Dla wielu osób Wiadomości Google są podstawowym komunikatorem jeśli chodzi o SMS-y. Dosyć często wzbogaca się on o nowe funkcjonalności, które mają na celu poprawę ogólnego komfortu użytkowania. Zazwyczaj jednak mamy do czynienia z usprawnieniami niewielkich rozmiarów, jak chociażby ulepszony widok nieprzeczytanej korespondencji . Teraz doczekaliśmy się kolejnej aktualizacji – może ona przypaść do gustu naprawdę pokaźnej grupie konsumentów.Jeśli korzystacie z Wiadomości Google, to z pewnością wiecie, że tzw.SMS-ów. Jest to dosyć przydatna opcja – zwłaszcza dla osób niedowidzących. Problem pojawia się jednak w momencie, gdy funkcję aktywujemy przez przypadek, co wcale nie jest takie trudne. Pojawia się wtedy niepotrzebna irytacja. Nadchodzi jednak kres tego typu pomyłek.Wersja beta aplikacji wzbogaciła się o, który można odnaleźć w ustawieniach.przy pomocy gestu „ściągania ekranu”. Warto wspomnieć, że nowość przyda się nie tylko w sytuacji przypadkowego powiększenia konwersacji. Dzięki funkcji możemy zablokować konkretny rozmiar tekstu.Wystarczy więc, że powiększymy go do odpowiadającego nam rozmiaru, a następnie dezaktywujemy opcję w ustawieniach.i przy okazji nie pozwolą ich w taki prosty sposób zmienić. Brzmi naprawdę super! Nowość nie jest jeszcze jednak dostępna dla wszystkich użytkowników. Warto więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: 9to5google / Foto. Google