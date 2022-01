Koniec testów. GeForce NOW oficjalnie na telewizorach LG

Aplikacja wychodzi z fazy beta.

Nowości w GeForce NOW

Mortal Online 2 (premiera 25 stycznia w Steam)

Daemon X Machina (za darmo do 3 lutego w Epic Games Store)

Metro Exodus Enhanced Edition (Steam oraz Epic Games Store)

Tropico 6 (Epic Games Store)

Assassin’s Creed III Deluxe Edition (Ubisoft Connect)

Granie w chmurze coraz częściej zastępuje wydajne komputery i przenosi wirtualną rozrywkę na nowe urządzenia. Dzięki GeForce NOW można cieszyć się najciekawszymi tytułami z PC na ekranie telewizora. Dedykowana aplikacja wyszła właśnie z fazy beta.Usługa GeForce NOW jest już również w pełni dostępna na telewizorach LG, ponieważ aplikacja GeForce NOW oficjalnie wyszła z fazy beta.Właściciele modeli telewizorów, w tym OLED, QNED, NanoCell i UHD, mogą już pobrać aplikację GeForce NOW z LG Content Store NVIDIA poinformowała też o ulepszeniach wprowadzonych do aplikacji GeForce NOW . Wersjajest już dostępna dla wszystkich użytkowników i zawiera nowe opcje zwiększania rozdzielczości (upscaling). Aktualizacje dla streamerów obejmują możliwość dostosowania ustawień jakości strumieniowania w trakcie uruchomionej sesji, korzystając w grze z nakładki GeForce NOW. Pojawiły się również usprawnienie strumieniowania za pomocą przeglądarki i strony play.geforcenow.com poprzez przypisanie optymalnej rozdzielczości strumieniowania do urządzeń, które nie są w stanie dekodować z wysokim bitrate.Poza tym biblioteka GeForce NOW poszerza się w tym tygodniu o następujące tytuły:Źródło: NVIDIA