TikTok się ugiął. Będzie kierował do sprawdzonych źródeł o Holokauście

TikTok zacznie informować użytkowników o Holokauście

Źródło: TikTok

W nadchodzących miesiącach wprowadzimy stały baner na dole filmów omawiających Holokaust, który będzie przekierowywał ludzi na stronę aboutholocaust.org. Baner będzie wyświetlany, gdy członek społeczności opublikuje film z hasztagami związanymi z Holokaustem w opisie filmu. W ten sposób nasza społeczność zyska kolejny łatwy punkt dostępu do wiarygodnych informacji, na przykład w przypadku natknięcia się na treści związane z Holokaustem w swoim kanale For You.

TikTok poinformował, że zacznie jeszcze lepiej informować użytkowników jeśli chodzi o pojęcie Holokaustu i antysemityzmu. Platforma zacznie kierować ich na stronę „About Holocaust”, gdzie znajdują się zatwierdzone przez UNESCO treści na temat zagłady Żydów. Krok ten ma pomóc w walce z panującą powszechnie dezinformacją.Dzisiaj (27.01) obchodzimy. Został on uchwalony w 2005 roku przez ONZ w celu uczczenia ofiar zamordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Pomimo wielu kampanii wyjaśniających czym była zagłada Żydów oraz kto za nią odpowiadał wciąż możemy spotkać się na mnóstwo wpisów szerzących dezinformację w tej kwestii.Jak się jednak okazuje, już wkrótce jeszcze więcej osób będzie miało sposobność nabycia wiedzy odnośnie tego mrocznego okresu w historii ludzkości. Wszystko za sprawą nowości, która właśnie zadebiutowała na TikToku. Jeśli użytkownicy zdecydują się na wyszukanie hasła powiązanego z Holokaustem, to zobaczą oni „About Holocaust” stworzonej przez World Jewish Congress oraz UNESCO.Znajdują się tam najważniejsze informacje dotyczące Holokaustu. To jednak nie wszystko – algorytm blokować będzie terminy bezpośrednio sprzeczne z faktami historycznymi. TikTok jednak ich nie wymienia. Poza tym odnośnik do strony „About Holocaust” znajdzie się również po kliknięciu w hasztag #holocaust znajdujący się pod filmami.W przeciągu kilku najbliższych miesięcy pojawi się również inna funkcjonalność. Jak możemy wyczytać w oficjalnym oświadczeniu:Oczywiście nie można się łudzić, że nagle wszyscy zostaną uświadomieni co do Holokaustu i przestaną wierzyć w posty zawierające dezinformację. Wprowadzone nowości są jednak dosyć istotne z ogólnego punktu widzenia.Źródło i foto: TikTok