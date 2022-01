Instagram z nowościami. Mają zwiększyć zaangażowanie użytkowników

Instagram zapowiedział dwie nowości, które już niedługo trafią do wszystkich użytkowników. Mowa o specjalnym powiadomieniu o zbliżającej się transmisji na żywo oraz możliwości użycia funkcji Remix w stosunku do dowolnych filmów opublikowanych na platformie. Na jakiej zasadzie będą działać te funkcje?Nie da się ukryć, że Instagram ostatnimi czasy dosyć regularnie wzbogaca się o przydatne usprawnienia. Dotyczą one głównie najmłodszych osób oraz tych aspektów usługi, które odpowiadają za zaangażowanie użytkowników oraz ich podejście do przeglądania publikowanych treści. Już niedługo aplikacja otrzyma nowości skierowane przede wszystkim do twórców.Adam Mosseri, szef Instagrama, poinformował na Twitterze o dwóch nadchodzących funkcjach. Pierwszą z nich jest. Każdy influencer będzie mógł zamieścić stosowną informację na swoim profilu, by przypomnieć swoim widzom o nadchodzącym streamie. Kliknięcie w baner pozwoli na zasubskrybowanie wydarzenia. Wtedy osobom zainteresowanym rozesłane zostanie powiadomienie niedługo przed jego rozpoczęciem.

New Features Some fun ones this week: - Live in Profiles - Remix Video Let me know what other features you’d like to see pic.twitter.com/Y0QIR7PgPF

Jest to więc kolejna nowość mająca na celu zachęcenie twórców do organizowania spotkań live. Trudno oczywiście przewidzieć czy tego typu funkcja przyczyni się do zaangażowania społeczności – jeśli już to zapewne w dosyć niewielkim stopniu. Okej, ale co jeszcze już niedługo trafi na Instagrama?Remix to odpowiednik tiktokowych duetów. Twórca może pozwolić, by użytkownicy nagrywali swoje odpowiedzi wideo do filmiku udostępnionego za pośrednictwem Reels. No właśnie – do tej pory funkcja była ograniczona wyłącznie do tego formatu. To się właśnie zmieniło. Instagram stwierdził bowiem, że nic nie stoi na przeszkodzie, by umożliwić użytkownikom. Ma to zwiększyć zaangażowanie oraz kreatywność internautów.Powyżej opisane nowości zaczęły już być wdrażane do Instagrama . Wszyscy użytkownicy powinni więc dostrzec ich obecność w przeciągu kilku najbliższych tygodni.Źródło i foto: Instagram