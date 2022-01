W lutym Windows 11 otrzyma sporo nowości. Jest na co czekać

Nowa funkcja paska zadań, przeprojektowane aplikacje i nie tylko.

Windows 11 doczekał się swojego debiuty w październiku ubiegłego roku. Chociaż Microsoft zainwestował wiele czasu i pieniędzy w pracę nad nim, niektóre z zaplanowanych dla niego funkcji nie trafiło do niego na premierę. Niemniej, właśnie dowiedzieliśmy się, że ich część pojawi się w stabilnym wydaniu systemu już w przyszłym miesiącu.Chociaż pierwszą dużą aktualizację rozszerzającą funkcjonalność systemu– aktualizację o nazwie kodowej Sun Valley 2 - Windows 11 ma otrzymać latem, Microsoft zdecydował się wprowadzić do oprogramowania niektóre nowe funkcje niezależnie, dużo wcześniej. O jakich funkcjach mowa?Po pierwsze, na blogu poświęconym systemom Windows możemy wyczytać, że w lutym w stabilnym wydaniu Windows 11 ma pojawić się możliwość wypróbowania w ramach wersji public preview aplikacji przeznaczonych na urządzenia z systemem Android. To rzecz jasna za pośrednictwem aplikacji Amazon Appstore.

W lutym Microsoft pozwoli na korzystanie w Windows 11 z aplikacji z Androida, za pośrednictwem programu Amazon Appstore. | Źródło: Microsoft

Przeprojektowany Notatnik i Media Player oraz nowość na pasku zadań

Interfejs nowego programu Media Player.| Źródło: Microsoft

Ikona paska zadań, która pozwoli w Windows 11 na wyciszanie mikrofonu. | Źródło: Windows Latest

Windows 11 – jak zainstalować

Warto w tym miejscu wspomnieć, że Windows 11 aplikacje z Androida w zasadzie można wypróbować już teraz, ale wykorzystując takie narzędzia jak WSA PaCMan udostępniony w serwisie GitHub. Sposób ten wyklucza konieczność rejestracji w programie Insider oraz instalacji aplikacji Amazon Appstore, do której nota bene w Polsce dostępu nie ma.Kolejnymi nowościami w Windows 11 staną się w lutym odświeżone wersje aplikacji Notatnik oraz Media Player. Obydwie mają otrzymać znacznie bardziej przejrzysty interfejs, wsparcie dla ciemnego motywu, unowocześnione menu ustawień i nie tylko. Wprowadzone w nich zmiany sprawią, że Windows 11 będzie prezentował się jeszcze lepiej.Ostatnia ze zmian, którą Microsoft planuje wprowadzić w lutym sprawi, że pasek zadań stanie się nieco przydatniejszy. Jego częścią stanie się bowiem ikona, która umożliwi błyskawiczne wyciszanie mikrofonu – jednym kliknięciem. Początkowo ta opcja ma działać tylko w programie Microsoft Teams, ale niewykluczone, że z czasem będzie wspierana także w innych aplikacjach.Bardzo możliwe, że wszystkie wymienione przez Microsoft nowości nie zadebiutują w tym samym czasie. Firma nigdzie nie wspomniała bowiem, że byłyby one częścią jednej aktualizacji.Warto przypomnieć, że przynajmniej na razie użytkownicy mogą dokonać przesiadki na Windows 11 za darmo. Istnieje szansa, że możesz zaktualizować Windows 10 do Windows 11 za darmo z poziomu usługi Windows Update. Jeśli tak nie jest, a Twój komputer spełnia wymagania Windows 11 (co sprawdzisz programem PC Health Check ), możesz dokonać też jego instalacji na czysto z wykorzystaniem narzędzia Windows 11 Media Creation Tool lub aktualizacji do niego za pośrednictwem Asystenta aktualizacji systemu Windows 11 Co istotne, Microsoft potwierdził już, iż rozpoczęła się ostatnia faza wdrażania Windows 11. Oznacza to, że teraz kolejna fala urządzeń otrzyma możliwość aktualizacji Windows 10 do Windows 11 za pośrednictwem usługi Windows Update. Wcześniej gigant z Redmond zapowiedział, że rollout nowego systemu zakończy się w połowie 2022 roku i wygląda na to, że tego słowa dotrzyma.Źródło: Microsoft , fot. tyt. mat. własne