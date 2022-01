PS5 z ważną aktualizacją. Usprawni udostępnianie multimediów

Sony potajemnie wdraża przydatną funkcję do PlayStation 5

Źródło: The Verge

Sony zdecydowało się udostępnić istotną aktualizację dla konsoli PlayStation 5. Wprowadza ona intuicyjny i łatwy sposób na przesyłanie zrzutów ekranu z gier. Zasięg nowości jest jednak na ten moment ograniczony wyłącznie do użytkowników z kilku wybranych państw. Na jakich zasadach działa dodana właśnie funkcja?Dostępność konsoli PlayStation 5 wciąż jest na niskim poziomie. Nie oznacza to oczywiście, że Sony nie dba o oprogramowanie urządzenia. Użytkownicy regularnie otrzymują mniejsze oraz większe aktualizacje, które wprowadzają przydatne usprawnienia. Jak się okazuje – właśnie doczekaliśmy się debiutu kolejnej z nich.Sony postanowiło bowiem uprościć system przesyłania multimediów na smartfona. Do tej pory nie było to intuicyjne i wiązało się z np. koniecznością wysłania pliku wideo do znajomego przez różne komunikatory. Teraz cały proces stanie się o wiele prostszy. Jak informują niektórzy użytkownicy w USA, Japonii, Kanadzie oraz Niemczech, konsola zyskałaJeśli wykonamy zrzut ekranu bądź nagramy fragment rozgrywki, tona urządzenia mobilne. Tam też będą dostępne przez kolejne 14 dni – przez ten czas bez problemu pobierzemy wybrane treści i udostępnimy w dowolnym miejscu. Warto jednak pamiętać o pewnym ograniczeniu. Sony ostrzega, że. Eksportowane zostaną tylko te w rozdzielczości do 1920 x 1080 i trwające nie dłużej niż 3 minuty.Aktywowanie nowości nie należy do najtrudniejszych. Należy udać się do Galerii Multimediów – wtedy też powinno pojawić się specjalne. Wtedy też wystarczy kliknąć „Włącz automatyczne wysyłanie” i gotowe. Oczywiście na implementację opcji w Polsce jeszcze trochę poczekamy.Sony zdaje się udostępniać aktualizację seriami obejmującymi poszczególne regiony. Nie podano konkretnego terminu debiutu w konkretnych państwach. Należy więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: The Verge / Foto. instalki.pl