Discord nie działa wieczorem 26 stycznia 2022. Globalna awaria API [AKTUALIZACJA]

Discord nie pozwala na zalogowanie się, komunikator nie działa

We are currently investigating a widespread API outage and are working to resolve this ASAP. More details on our status page: https://t.co/rq97JXB3gV pic.twitter.com/6tRWTf7QqM — Discord (@discord) January 26, 2022

Bezpłatna aplikacja będąca komunikatorem (prywatne i grupowe rozmowy tekstowe oraz wideo czy głosowe) szczególnie lubianym przez graczy (ale nie tylko ci korzystają z Discorda) właśnie przeżywa ogromną awarię. Program wcale nie reaguje na próby zalogowaniu po włączeniu. Widać tylko komunikat o błędzie.Wieczorem w środę 22 stycznia 2022 roku Discord przestał działać. To globalna awaria. Po próbach włączenia można zauważyć jedynie zapis informujący o błędzie - "API OUTAGE The Database is healthly again and our internal error rate has fallen to nominal levels. We are beginning to raise the login rate limit to allow users to reconnect. Jeśli też doświadczyliście tego problemu, to nie jako jedyni. Program jest aktualnie niemożliwy do użytkowania."Firma zna już problem i pracuje nad jego rozwiązaniem. Jak można przeczytać w poście na oficjalnym Twitterze Discorda - "Obecnie badamy powszechną awarię interfejsu API i pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu JAK NAJSZYBCIEJ. Więcej szczegółów na naszej stronie statusu: