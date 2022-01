20 lat minęło. Z tych programów korzystaliśmy w 2002 roku

Szybko zleciało.

eMule

Dwie dekady w świecie nowych technologii to cała wieczność. Starsi czytelnicy naszego serwisu z pewnością pamiętają to, z jakich komputerów wtedy korzystali oraz jakie gry ogrywali. Aby odświeżyć co poniektórym pamięć, a być może przywołać także pozytywne wspomnienia poprzez wywołanie nostalgii, postanowiłem przygotować króciutkie zestawienie programów, które w 2002 roku ochoczo instalowano na wielu pecetach.Wszystkie poniższe programy pobierzesz z naszej bazy oprogramowania. Jeżeli chcesz poszukać wydań z 2002 roku, musisz przeszukać zasoby sieci. :)Do dziś cała masa internautów kojarzy osiołka, będącego charakterystyczną maskotką programu eMule . To właśnie za pośrednictwem tego narzędzia, wykorzystującego architekturę peer-to-peer i działającego w oparciu o sieci eDonkey oraz Kad, pobierano gry, programy, filmy i innego rodzaju bardziej i mniej legalne treści. Otwartoźródłowe oprogramowanie jak na swoje czasy było szybkie, nowoczesne i stanowiło doskonałą alternatywę dla oryginalnego eDonkey2000.