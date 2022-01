Wine 7.0 wydane. Obsługuje kolejne grafiki i Portable Executable dla każdego modułu

Masa zmian w Wine 7.0, twórcy znów udoskonalili działanie narzędzia do uruchamiania windowsowych aplikacji i gier

Jeśli jesteście użytkownikami Linuxa (czy jeszcze innego niemicrosoftowego systemu), a wciąż zależy wam na graniu w tytuły natywnie niewspierane na tej platformie, czy po prostu przyzwyczailiście się do wielu programów z Windowsa, to na pewno korzystacie z Wine. To dostępne na wielu systemach (także macOS, Androidzie, Solaris czy FreeBSD) narzędzie umożliwiające odpalanie oprogramowania pisanego specjalnie na OS Microsoftu. Często nazywane jest mylnie emulatorem, ale to po prostu implementacja WinAPI dla innych systemów.Bezpłatne narzędzie open source wzbogaciło się o szereg nowych funkcji i poprawek w aktualnej wersji 7.0. Można teraz na nim uruchamiać 32-bitowe aplikacje Windows w 64-bitowych systemach Unix czy przekonwertować w zasadzie każde moduły do formatu Portable Executable. Ma też ulepszoną obsługę motywów czy grafikę, obsługę korzystania z wielu wyświetlaczy podczas grania w gry lub uruchamiania aplikacji korzystających z Direct3D (wybór monitora do trybu pełnoekranowego) i tysiące innych zmian.