Opera prezentuje przeglądarkę Web3 dla fanów kryptowalut

Opera Crypto Browser.

Opera Web3, czyli nowa wizja przeglądarki

Opera ma już swoją umiarkowanie popularną, ale cenioną w pewnych kręgach przeglądarkę internetową Opera , a także dedykowaną graczom przeglądarkę Opera GX . Do tego grona dołącza właśnie najnowsze rozwiązanie, stworzone z myślą o miłośnikach kryptowalut. Mowa o Opera Crypto Browser, nazywanej także Opera Web3. To szybka, łatwa w użyciu oraz bezpieczna przeglądarka z wbudowanym, niepowierniczym portfelem kryptowalut.Udostępnione we wczesnym dostępie w wersji beta narzędze Opera Crypto Browser daje bezpośredni i bezproblemowy dostęp do Web3. Opera chce w ten sposób uprościć przeglądanie zdecentralizowanych aplikacji (DApps) oraz korzystanie ze stron Web3, gier i platform metaverse.